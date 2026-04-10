Миссия Artemis 2 уже совсем скоро вернется на Землю после 10-дневного путешествия вокруг Луны. На борту корабля Orion находятся астронавты Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен, – рассказывает 24 Канал. Мы подготовили подробное описание того, как именно экипаж будет осуществлять посадку.

Как будет проходить возвращение Artemis 2 на Землю?

Финальный день миссии Artemis 2 – это не просто возвращение домой, а сложная последовательность действий, где каждый этап критически важен для безопасности экипажа корабля Orion.

Последовательность приводнения Artemis 2 / Фото NASA

Ключевые этапы возвращения

Утро в космосе: подготовка к возвращению. В 20:35 по киевскому времени астронавтов разбудит центр управления полетом. Это стандартная процедура – экипаж получает сигнал в виде музыкального трека, который фактически заменяет будильник, объясняет Space.com.

Экипаж Artemis 2 / Фото NASA

После пробуждения астронавты будут иметь время на базовые вещи: личную гигиену, проверку систем и подготовку к рабочему дню. Это их последние часы в космосе после 10-дневной миссии.

Начало технической подготовки корабля. В 22:50 экипаж перейдет к подготовке корабля к входу в атмосферу. Это означает:

упаковку оборудования, которое больше не понадобится;

возвращение сидений в рабочее положение (большую часть полета они были сложены);

проверку ключевых систем.

Фактически, Orion начнут "переформатировать" из космического корабля для полета в капсулу для посадки.

Финальная коррекция курса. В 23:53 состоится один из ключевых маневров – последнее включение двигателей для коррекции траектории. Этот импульс направит корабль точно в район посадки в Тихом океане.

Даже незначительная ошибка на этом этапе могла бы сместить точку приводнения на сотни километров.

Место приводнения Artemis 2 / Фото NASA

Последние часы перед входом в атмосферу. После маневра экипаж продолжит подготовку:

завершит упаковку;

проверит системы;

наденет специальные скафандры OCSS, в которых можно выжить до шести суток в случае аварии.

В 01:30 стартует официальная трансляция возвращения от NASA.

Отделение модулей – точка невозврата. В 02:33 (11 апреля) состоится критический этап - отделение жилого модуля от сервисного. Сервисный модуль, который обеспечивал корабль энергией, водой и кислородом, больше не нужен. Он сгорит в атмосфере. Экипаж останется только в капсуле, которая и осуществит посадку.

Момент отстыковки капсулы от сервисного модуля (рендер) / Фото NASA

Через несколько минут выполнится короткий маневр, чтобы отдалить капсулу от отделенной части.

Вход в атмосферу: самые опасные 13 минут. В 02:53 капсула войдет в верхние слои атмосферы на высоте около 120 километров. Это самый критический момент всей миссии:

скорость составит около 38 600 км/ч;

температура – до 2760 °C;

перегрузка – почти 4 g.

Капсула с экипажем во время входа в атмосферу (рендер) / Фото NASA

Теплозащитный экран возьмет на себя весь удар. Именно он отвечает за защиту астронавтов и за то, вернутся ли они живыми. В этот момент начнется радиомолчание – плазма вокруг капсулы будет блокировать сигнал, и центр управления временно "потеряет" экипаж.

Плазма охватывает капсулу Orion / Фото NASA

Торможение и парашюты. В 03:03 начнется серия развертывания парашютов: сначала откроются два стабилизирующие (drogue), затем – три основных парашюта. Они резко уменьшат скорость падения со сверхзвуковой до безопасной для посадки.

Капсула Orion спускается на парашютах в океан / Фото NASA

Момент приводнения должен состояться в 03:07. Капсула коснется поверхности Тихого океана со скоростью около 30 км/ч. Это будет исторический момент и первое подобное возвращение от Луны со времен Apollo 17.

Корабль Orion после приводнения / Фото NASA

Эвакуация экипажа. Далее начнется операция по спасению экипажа, которая должна стартовать примерно в 04:07. К капсуле приблизятся лодки с водолазами, к люку крепят специальную платформу, а астронавтов по очереди эвакуируют и поднимают вертолетами на корабль ВМС.

Корабль ВМС США USS John P. Murtha эвакуирует экипаж / Фото NASA

Там экипаж пройдет медицинский осмотр после полета, а дальше их доставят в США для дальнейшего обследования и реабилитации.

Хронология полета Artemis 2

Миссия Artemis 2 стала первой со времен Apollo 17, когда люди снова отправились в окололунное пространство. Поэтому экипаж готовили максимально тщательно: они тренировались распознавать детали рельефа, работать с камерами и оперативно передавать данные на Землю.