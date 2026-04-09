После исторического полета вокруг Луны астронавты миссии Artemis 2 начали путь домой. Они уже установили новый рекорд удаления от Земли среди пилотируемых миссий, но самая опасная часть путешествия еще впереди, – рассказывает Space.com.

Что ждет экипаж во время входа в атмосферу?

Последние примерно 160 километров перед посадкой могут стать критическими. Корабль Orion войдет в атмосферу Земли на высоте около 120 километров со скоростью почти 38 000 км/ч. Для понимания масштаба – это скорость, которая позволила бы долететь из Нью-Йорка до Токио меньше чем за 20 минут.

Именно в этот момент начинается восьмиминутное испытание, которое инженеры считают одним из самых сложных этапов миссии. Сначала NASA планировало использовать так называемый "прыжковый" профиль входа – когда капсула несколько раз касается атмосферы, постепенно снижая скорость. Но после миссии Artemis 1 этот подход пересмотрели.

Екіпаж Artemis 2 / Фото NASA

Что не так с тепловым щитом?

Во время предыдущего полета без экипажа тепловой щит Orion получил повреждения после тестового полета: из-за экстремальных температур – до 2760 °C – газы внутри материала Avcoat расширялись и вырывали фрагменты защитного покрытия. Это поставило под сомнение эффективность такой схемы входа.

Но тепловой щит решили не менять, вместо этого Orion зайдет в атмосферу под более крутым углом. Это означает более короткий, но более интенсивное воздействие температур и нагрузок, что должно уменьшить риск разрушения защитного покрытия.

Наиболее опасный момент

Во время спуска капсула будет окутана оболочкой плазмы, которая временно прервет связь с Центром управления полетами. Это ожидаемый, но напряженный момент: связь исчезает и восстанавливается только после прохождения самой горячей фазы.

Далее начинается четко отработанная последовательность торможения. На высоте около 8 километров Orion еще будет двигаться со скоростью более 500 км/ч. Сначала сработают небольшие стабилизационные парашюты, затем – два тормозных, а уже после этого раскроется основная система.

Главные парашюты – это три гигантских купола диаметром более 35 метров каждый. Они уменьшат скорость капсулы до безопасных 30 км/ч перед приводнением в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

Приводнение капсулы запланировано на 11 апреля в 03:07 по киевскому времени в Тихом океане, как отмечается на сайте NASA.

Операция по спасению начнется еще до посадки: корабль ВМС США USS John P. Murtha и спасательные вертолеты будут готовы заранее (корабль уже отправился к месту эвакуации). Команды отрабатывали эти действия десятки раз во время специальных тренировок.

Если все пройдет по плану, экипаж безопасно достанут из капсулы, которая будет оставаться на плаву благодаря специальным системам. Этот успешный финал станет важным шагом для следующих миссий программы Artemis, включая высадку людей на Луну, которую планируют в конце десятилетия.