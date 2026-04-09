Після історичного польоту навколо Місяця астронавти місії Artemis 2 розпочали шлях додому. Вони вже встановили новий рекорд віддалення від Землі серед пілотованих місій, але найнебезпечніша частина подорожі ще попереду, – розповідає Space.com.

Що чекає екіпаж під час входу в атмосферу?

Останні приблизно 160 кілометрів перед посадкою можуть стати критичними. Корабель Orion увійде в атмосферу Землі на висоті близько 120 кілометрів зі швидкістю майже 38 000 км/год. Для розуміння масштабу – це швидкість, яка дозволила б долетіти з Нью-Йорка до Токіо менше ніж за 20 хвилин.

Саме в цей момент починається восьмихвилинне випробування, яке інженери вважають одним із найскладніших етапів місії. Спочатку NASA планувало використати так званий "стрибковий" профіль входу – коли капсула кілька разів торкається атмосфери, поступово знижуючи швидкість. Але після місії Artemis 1 цей підхід переглянули.

Екіпаж Artemis 2 / Фото NASA

Що не так з тепловим щитом?

Під час попереднього польоту без екіпажу тепловий щит Orion зазнав пошкоджень після тестового польоту: через екстремальні температури – до 2760 °C – гази всередині матеріалу Avcoat розширювалися і виривали фрагменти захисного покриття. Це поставило під сумнів ефективність такої схеми входу.

Але тепловий щит вирішили не змінювати, натомість Orion зайде в атмосферу під більш крутим кутом. Це означає коротший, але інтенсивніший вплив температур і навантажень, що має зменшити ризик руйнування захисного покриття.

Найбільш небезпечний момент

Під час спуску капсула буде огорнута оболонкою плазми, яка тимчасово перерве зв'язок із Центром управління польотами. Це очікуваний, але напружений момент: зв’язок зникає і відновлюється лише після проходження найгарячішої фази.

Далі починається чітко відпрацьована послідовність гальмування. На висоті близько 8 кілометрів Orion ще рухатиметься зі швидкістю понад 500 км/год. Спочатку спрацюють невеликі стабілізаційні парашути, потім – два гальмівні, а вже після цього розкриється основна система.

Головні парашути – це три гігантські куполи діаметром понад 35 метрів кожен. Вони зменшать швидкість капсули до безпечних 30 км/год перед приводненням у Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго.

Приводнення капсули заплановане на 11 квітня о 03:07 за київським часом у Тихому океані, як зазначається на сайті NASA.

Операція з порятунку почнеться ще до посадки: корабель ВМС США USS John P. Murtha та рятувальні гелікоптери будуть готові заздалегідь (корабель вже вирушив до місця евакуації). Команди відпрацьовували ці дії десятки разів під час спеціальних тренувань.

Якщо все пройде за планом, екіпаж безпечно дістануть із капсули, яка залишатиметься на плаву завдяки спеціальним системам. Цей успішний фінал стане важливим кроком для наступних місій програми Artemis, включно з висадкою людей на Місяць, яку планують наприкінці десятиліття.