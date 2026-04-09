Під час ключового етапу місії Artemis 2 – максимального зближення корабля Orion із Місяцем 6 квітня – астронавти не лише виконали заплановану програму спостережень, а й стали свідками явища, якого ніхто не очікував, – розповідає Space.com.

Що саме побачили астронавти під час обльоту Місяця?

Коли корабель пролітав над зворотним боком Місяця, екіпаж активно фотографував поверхню та фіксував географічні особливості. Саме ці дані мали стати основою для подальших наукових досліджень. Проте справжньою сенсацією стали спалахи, які астронавти помітили неозброєним оком.

Мовиться про удари мікрометеоритів – крихітних космічних частинок, які на великій швидкості врізаються у поверхню Місяця. За словами керівниці наукової програми місії Келсі Янг, у Центрі управління польотами в Г’юстоні ці спостереження викликали справжній шквал емоцій. Вона описала реакцію колег як "гучні вигуки захоплення", адже такого масштабу явищ ніхто не прогнозував.

Найбільш сприятливі умови для спостереження виникли наприкінці обльоту, коли Сонце сховалося за диском Місяця, утворивши унікальне затемнення, яке можна було побачити лише з космосу. Протягом майже години астронавти перебували в умовах зниженої освітленості, що дозволило чітко побачити яскраві спалахи від зіткнень.

За цей час було зафіксовано щонайменше п'ять ударів на зворотному боці Місяця. Саме затемнення зіграло ключову роль – без нього такі слабкі спалахи було б практично неможливо розгледіти.

Чому це важливо?

Спостереження мікрометеоритних ударів мають не лише видовищну, а й наукову цінність. Такі події допомагають краще зрозуміти середовище навколо Місяця, інтенсивність космічного "сміття" та процеси, які впливають на його поверхню.

За словами науковців, саме заради таких моментів у польоти інтегрують науку: дослідження і польоти взаємно підсилюють одне одного, відкриваючи нові можливості для майбутніх місій.

Хронологія польоту Artemis 2

Місія Artemis 2 стала першою з часів Apollo 17, коли люди знову вирушили у навколомісячний простір. Тому екіпаж готували максимально ретельно: вони тренувалися розпізнавати деталі рельєфу, працювати з камерами та оперативно передавати дані на Землю.