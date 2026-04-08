Після обльоту Місяця екіпаж місії Artemis 2 вийшов на зв'язок із колегами з Міжнародної Космічної Станції. Розмова тривала близько 15 хвилин і стала першою після одного з ключових етапів місії – польоту навколо супутника Землі, пише Space.com.

Що відчувають астронавти, дивлячись на Землю з-за меж Місяця?

Одне з головних питань пролунало від астронавтки Джесіки Мейр, яка добре знає свою колегу Крістіну Кох. Разом вони у 2020 році здійснили перший в історії повністю жіночий вихід у відкритий космос. Цього разу Меїр поцікавилася, як змінилося сприйняття Землі під час польоту значно далі, ніж орбіта МКС.

Йшлося про так званий "ефект огляду" – психологічний ефект, який переживають астронавти, коли бачать Землю з космосу як крихку і самотню планету серед безмежної темряви.

Кох зізналася, що їй бракує видів, що відкриваються з МКС, де можна роздивитися конкретні місця на планеті, навіть власний дім. Але досвід глибокого космосу виявився зовсім іншим.

Коли я озирнулася на Землю, для мене змінилося те, що я помітила не лише її красу, а й те, скільки темряви її оточувало, і як це робило її ще більш особливою,

– сказала Кох.

Астронавтка наголосила, що такий погляд підкреслює спільність усього людства. Люди живуть на одній планеті, мають однакові базові умови існування та багато спільного в тому, як вони люблять і взаємодіють. І це особливо відчувається, коли бачиш, наскільки Земля самотня у космосі.

Захід Землі / Фото NASA

У розмові також взяли участь інші члени екіпажу Artemis 2: Рід Вайзман, Віктор Гловер та канадський астронавт Джеремі Генсен.

З боку МКС до розмови долучилися також астронавти Кріс Вільямс, Джек Готвей та представниця Європейського космічного агентства Sophie Софі Адено.

Одне з питань стосувалося того, що найбільше здивувало екіпаж під час місії. Відповідаючи, Гловер визнав, що складно виділити щось одне – фактично кожен етап польоту став несподіванкою.

Зокрема, він згадав запуск 1 квітня за допомогою ракети Space Launch System, маневри на орбіті Землі та сам переліт до Місяця. За його словами, вся подорож від початку до обльоту супутника виявилася захопливою і насиченою новими враженнями.

Хронологія польоту Artemis 2