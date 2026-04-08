После облета Луны экипаж миссии Artemis 2 вышел на связь с коллегами с Международной Космической Станции. Разговор длился около 15 минут и стал первым после одного из ключевых этапов миссии – полета вокруг спутника Земли, пишет Space.com.

Что чувствуют астронавты, глядя на Землю из-за пределов Луны?

Один из главных вопросов прозвучал от астронавтки Джессики Мейр, которая хорошо знает свою коллегу Кристину Кох. Вместе они в 2020 году осуществили первый в истории полностью женский выход в открытый космос. На этот раз Меир поинтересовалась, как изменилось восприятие Земли во время полета значительно дальше, чем орбита МКС.

Речь шла о так называемом "эффекте обзора" – психологический эффект, который переживают астронавты, когда видят Землю из космоса как хрупкую и одинокую планету среди безграничной темноты.

Кох призналась, что ей не хватает видов, открывающихся с МКС, где можно рассмотреть конкретные места на планете, даже собственный дом. Но опыт глубокого космоса оказался совсем другим.

Когда я оглянулась на Землю, для меня изменилось то, что я заметила не только ее красоту, но и то, сколько темноты ее окружало, и как это делало ее еще более особенной,

– сказала Кох.

Астронавтка отметила, что такой взгляд подчеркивает общность всего человечества. Люди живут на одной планете, имеют одинаковые базовые условия существования и много общего в том, как они любят и взаимодействуют. И это особенно чувствуется, когда видишь, насколько Земля одинока в космосе.

Закат Земли / Фото NASA

У разговоре также приняли участие другие члены экипажа Artemis 2: Рид Вайзман, Виктор Гловер и канадский астронавт Джереми Генсен.

Со стороны МКС к разговору присоединились также астронавты Крис Уильямс, Джек Готвей и представительница Европейского космического агентства Sophie Софи Адено.

Один из вопросов касался того, что больше всего удивило экипаж во время миссии. Отвечая, Гловер признал, что сложно выделить что-то одно – фактически каждый этап полета стал неожиданностью.

В частности, он вспомнил запуск 1 апреля с помощью ракеты Space Launch System, маневры на орбите Земли и сам перелет к Луне. По его словам, все путешествие от начала до облета спутника оказалось увлекательным и насыщенным новыми впечатлениями.

Хронология полета Artemis 2