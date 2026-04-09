Во время ключевого этапа миссии Artemis 2 – максимального сближения корабля Orion с Луной 6 апреля – астронавты не только выполнили запланированную программу наблюдений, но и стали свидетелями явления, которого никто не ожидал, – рассказывает Space.com.

Что именно увидели астронавты во время облета Луны?

Когда корабль пролетал над обратной стороной Луны, экипаж активно фотографировал поверхность и фиксировал географические особенности. Именно эти данные должны были стать основой для дальнейших научных исследований. Однако настоящей сенсацией стали вспышки, которые астронавты заметили невооруженным глазом.

Речь идет об ударах микрометеоритов – крошечных космических частиц, которые на большой скорости врезаются в поверхность Луны. По словам руководительницы научной программы миссии Келси Янг, в Центре управления полетами в Хьюстоне эти наблюдения вызвали настоящий шквал эмоций. Она описала реакцию коллег как "громкие возгласы восторга", ведь такого масштаба явлений никто не прогнозировал.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения возникли в конце облета, когда Солнце спряталось за диском Луны, образовав уникальное затмение, которое можно было увидеть только из космоса. В течение почти часа астронавты находились в условиях пониженной освещенности, что позволило четко увидеть яркие вспышки от столкновений.

За это время было зафиксировано не менее пяти ударов на обратной стороне Луны. Именно затмение сыграло ключевую роль – без него такие слабые вспышки было бы практически невозможно разглядеть.

Почему это важно?

Наблюдения микрометеоритных ударов имеют не только зрелищную, но и научную ценность. Такие события помогают лучше понять среду вокруг Луны, интенсивность космического "мусора" и процессы, которые влияют на его поверхность.

По словам ученых, именно ради таких моментов в полеты интегрируют науку: исследования и полеты взаимно усиливают друг друга, открывая новые возможности для будущих миссий.

Хронология полета Artemis 2

Миссия Artemis 2 стала первой со времен Apollo 17, когда люди снова отправились в окололунное пространство. Поэтому экипаж готовили максимально тщательно: они тренировались распознавать детали рельефа, работать с камерами и оперативно передавать данные на Землю.