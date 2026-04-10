Как будет проходить возвращение Artemis 2?

После облета Луны корабль Orion взял курс на Землю и сейчас готовится к финальной фазе миссии, отмечает 24 Канал. Она традиционно считается самой опасной, ведь включает вхождение в атмосферу на гигантской скорости.

Капсула с четырьмя астронавтами войдет в атмосферу Земли примерно со скоростью около 40 тысяч км/ч. В этот момент корпус корабля нагреется до температуры более 2700 °C, а всю работу по защите экипажа возьмет на себя теплозащитный экран, объясняет New York Post.

После прохождения самого горячего участка начнется этап торможения. Orion постепенно снизит скорость и выпустит систему из 11 парашютов, которые замедлят падение до безопасного уровня перед приводнением.

Финальная точка – Тихий океан вблизи побережья Калифорнии, неподалеку от города Сан-Диего, как отмечается на сайте NASA.. Приводнение ожидается вечером 10 апреля по американскому времени. В Украине это будет происходить уже 11 апреля в 03:07.

Сразу после посадки начнется масштабная спасательная операция. Водолазы ВМС США доберутся до капсулы, помогут астронавтам покинуть корабль и доставят их вертолетом на десантный корабль USS John P. Murtha. Там экипаж пройдет первичное медицинское обследование, после чего его отправят в Космический центр Джонсона в Хьюстоне.

Где смотреть возвращение Artemis 2

Прямую трансляцию возвращения миссии организует NASA. Эфир стартует примерно за полтора часа до приводнения – в 6:30 вечера по восточному времени США (около 01:30 по Киеву).

Прямая трансляция возвращения экипажа Artemis 2 на Землю – смотрите видео:

Посмотреть трансляцию можно сразу на нескольких платформах:

официальный сервис NASA+

YouTube-канал NASA

стриминги вроде Netflix, Prime Video и других платформ

В частности, Netflix интегрирует прямой эфир NASA+, где будут показывать не только сам момент приводнения, но и подготовку спасательной операции и комментарии специалистов.