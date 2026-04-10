Як проходитиме повернення Artemis 2?

Після обльоту Місяця корабель Orion узяв курс на Землю і зараз готується до фінальної фази місії, наголошує 24 Канал. Вона традиційно вважається найнебезпечнішою, адже включає входження в атмосферу на гігантській швидкості.

Капсула з чотирма астронавтами увійде в атмосферу Землі приблизно зі швидкістю близько 40 тисяч км/год. У цей момент корпус корабля нагріється до температури понад 2700 °C, а всю роботу з захисту екіпажу візьме на себе теплозахисний екран, пояснює New York Post.

Після проходження найгарячішої ділянки почнеться етап гальмування. Orion поступово знизить швидкість і випустить систему з 11 парашутів, які сповільнять падіння до безпечного рівня перед приводненням.

Фінальна точка – Тихий океан поблизу узбережжя Каліфорнії, неподалік від міста Сан-Дієго, як зазначається на сайті NASA.. Приводнення очікується ввечері 10 квітня за американським часом. В Україні це відбуватиметься вже 11 квітня о 03:07.

Одразу після посадки почнеться масштабна рятувальна операція. Водолази ВМС США дістануться капсули, допоможуть астронавтам покинути корабель і доправлять їх гелікоптером на десантний корабель USS John P. Murtha. Там екіпаж пройде первинне медичне обстеження, після чого його відправлять до Космічного центру Джонсона в Г'юстоні.

Де дивитися повернення Artemis 2

Пряму трансляцію повернення місії організовує NASA. Ефір стартує приблизно за півтори години до приводнення – о 6:30 вечора за східним часом США (близько 01:30 за Києвом).

Пряма трансляція повернення екіпажу Artemis 2 на Землю – дивіться відео:

Подивитися трансляцію можна одразу на кількох платформах:

офіційний сервіс NASA+

YouTube-канал NASA

стримінги на кшталт Netflix, Prime Video та інших платформ

Зокрема, Netflix інтегрує прямий ефір NASA+, де показуватимуть не лише сам момент приводнення, а й підготовку рятувальної операції та коментарі фахівців.