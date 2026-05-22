Розробник втратив тисячі доларів, залишивши ШІ-помічника працювати на всю ніч

Через помилку в автоматизованому сценарії інструмент Claude Code зациклився і працював усю ніч без зупину. Цей інцидент призвів до непередбачуваних фінансових наслідків для розробника, який забув встановити ліміти на використання API.

Про цей неприємний інцидент повідомив постраждалий розробник на платформі Reddit, поділившись деталями своєї помилки. За його словами, звичайний запуск скрипта для автоматизації рутинних завдань обернувся справжньою фінансовою катастрофою.

Що таке Claude Code?

Claude Code – це спеціальний інструмент для розробників від компанії Anthropic, який працює на базі штучного інтелекту. Це фактично цифровий помічник-програміст. Ви даєте йому завдання звичайною мовою (наприклад, "знайди помилку в цьому коді" або "напиши новий розділ сайту"), а він сам пише код, тестує його та виправляє помилки.

Оскільки він робить це через спеціальний інтерфейс (API), кожен його запит і кожна згенерована ним стрічка коду коштують реальних грошей, які списуються з рахунку розробника.

Як звичайна забудькуватість призвела до грошових втрат?

Історія розпочалася з того, що користувач запустив автоматизований сценарій, який мав виконувати рутинні завдання. Проте через помилку в коді сервісу або непередбачувану поведінку системи Claude Code процес зациклився. Замість того, щоб виконати роботу й зупинитися, програма почала безперервно надсилати запити до штучного інтелекту протягом усієї ночі.

Коли автоматичний сценарій "застряг" у нескінченному циклі, Claude почав надсилати тисячі складних запитів щохвилини. Кожен такий запит оброблявся потужними серверами штучного інтелекту, які сумлінно виконували роботу й нараховували плату за кожен використаний "токен" (одиницю тексту).

Оскільки ліміти на використання не були належним чином налаштовані або заблоковані, система працювала на повну потужність до самого ранку.

Чому так сталося

Щоб зрозуміти, як помічник для написання коду на базі штучного інтелекту може знищити бюджет, необхідно звернути увагу на те, як такі системи працюють із контекстом. Кожного разу, коли ви надсилаєте запит до такого інструменту, система часто додає попередню історію розмови, щоб модель "пам'ятала" хід роботи. На початку сесії цей контекст може складати лише кілька сотень токенів, але після тривалої взаємодії історія може роздутися до сотень тисяч токенів, які прикріплюються до кожного окремого запиту, пояснює MakeUseOf.

Саме тут витрати починають стрімко зростати. Користувач Reddit налаштував систему на роботу кожні 30 хвилин у безперервному циклі без належної умови зупинки. Водночас компанія Anthropic змінила час життя кешу підказок за замовчуванням для Claude Code з однієї години до п'яти хвилин, не зробивши про це жодних офіційних оголошень чи записів у списку змін. Оскільки автоматизація чекала пів години між перевірками, кеш встигав очиститись до початку наступного циклу.

Замість того, щоб ефективно продовжувати існуючу сесію, система щоразу заново створювала величезну історію розмов обсягом 800 000 токенів. Згідно зі структурою ціноутворення Anthropic, запис нових даних у кеш коштує значно дорожче, ніж читання з уже активного кешу. Фактична робота з кодом була відносно дешевою, але постійне перезавантаження масивного контекстного вікна 48 разів на добу призвело до фінансового вибуху.

У результаті це призвело до того, що за кілька годин користувач отримав рахунок на величезну суму в 6 000 доларів США.

Як не попастися на той же гачок?