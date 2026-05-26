Довгоочікувана модель Claude Mythos усе-таки вийде: де нею можна буде скористатися

Технологічний світ завмер в очікуванні масштабного оновлення від Anthropic. Найбільш засекречена та потужна модель компанії, Claude Mythos, яка демонструє феноменальні результати в аналізі коду та виявленні цифрових загроз, готується до переходу з режиму тестування у відкритий доступ.

Claude Mythos буде не для всіх

Історія появи Claude Mythos розпочалася з внутрішнього витоку даних у березні 2026 року, коли в мережу потрапила документація, що описувала цей інструмент як найбільш досконалу систему штучного інтелекту від Anthropic. Уже 7 квітня 2026 року компанія офіційно анонсувала модель у режимі раннього попереднього перегляду, назвавши її новим фронтиром у виконанні завдань із комп'ютерної безпеки, пише 24 Канал.

Розробники стверджують, що Mythos демонструє значні покращення в автономності та логічному мисленні під час роботи з кодом, що ставить її на щабель вище поточного флагмана – моделі Opus 4.7.

Однак такі можливості несуть і серйозні виклики. Дослідження Anthropic показали, що Mythos здатна автоматично розробляти функціональні кібератаки на високому професійному рівні. Через це компанія тривалий час утримувалася від публічного релізу, побоюючись за цілісність глобальної цифрової інфраструктури.

Перевага буде на боці того, хто зможе отримати максимум від цих інструментів,

– застерегли в компанії Anthropic.

Фахівці пояснюють, що в короткостроковій перспективі це можуть бути зловмисники, якщо лабораторії не будуть обережними з випуском таких моделей. Але в довгостроковій перспективі захисники зможуть ефективніше використовувати ШІ для виправлення помилок ще до виходу нового коду.

Для мінімізації ризиків Anthropic ініціювала проєкт Glasswing, у межах якого співпрацює з понад 40 великими організаційними партнерами, серед яких AWS, Microsoft, Google та CrowdStrike. Метою ініціативи є захист критично важливого програмного забезпечення від атак, керованих штучним інтелектом.

Результати вражають: лише за перший місяць Mythos допомогла виявити понад 10 000 вразливостей високого та критичного рівня у популярних проєктах із відкритим кодом. Загалом система вже допомогла близько 50 партнерським організаціям.

Проте там, де система може шукати вразливості для "білих" хакерів та розробників, вона може робити аналогічне й для злочинців, які шукають діри в безпеці, щоб викрасти дані чи гроші. Саме тому існували чутки, що компанія взагалі не випускатиме цю модель, якщо тільки не знайде спосіб встановити достатньо надійні запобіжники.

Нові захисні механізми дають шанс

Останні зміни в коді та інтерфейсах свідчать про те, що Anthropic нарешті розробила надійну систему захисних обмежень і готова до комерційного запуску версії під назвою Mythos 1, пише Bleeping Computer.

Користувачі вже помічали короткочасну появу перемикача для активації моделі claude-mythos-1-preview у публічних версіях Claude Code та Claude Security. Claude Code, середовище для розробників, використовуватиме нову модель для просунутого аналізу коду та автономних робочих процесів. Водночас платформа Claude Security еволюціонує у повноцінний інструмент управління вразливостями. Оновлений інтерфейс безпеки запропонує користувачам:

безперервне автоматизоване сканування на наявність дірок у захисті;

можливість ручного сканування за запитом;

автоматичну генерацію рекомендацій щодо виправлення помилок у форматі pull-запитів;

відстеження динаміки вразливостей за 7 – 30 днів;

покращену аналітику для швидкого усунення проблем.

Наразі за допомогою Claude Security вже виявили 1 596 вразливостей у 281 проєкті, хоча виправлено лише невелику їх частину, повідомляє GBHackers.

Інші розробки також не чекають

Окрім розгортання Mythos 1, Anthropic продовжує внутрішні випробування моделі Opus 4.8, підтримуючи високий темп ітерацій. Стратегія компанії полягає в поступовому впровадженні потужних моделей спочатку в контрольованих корпоративних середовищах з подальшим розширенням доступу після вдосконалення механізмів безпеки.

Попри потенційні ризики, вихід Mythos на ринок може докорінно змінити сферу автоматизованого виявлення загроз, зробивши програмне забезпечення безпечнішим для кінцевого споживача.