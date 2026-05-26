Claude Mythos будет не для всех

История появления Claude Mythos началась с внутренней утечки данных в марте 2026 года, когда в сеть попала документация, описывающая этот инструмент как наиболее совершенную систему искусственного интеллекта от Anthropic. Уже 7 апреля 2026 года компания официально анонсировала модель в режиме раннего предварительного просмотра, назвав ее новым фронтиром в выполнении задач по компьютерной безопасности, пишет 24 Канал.

Разработчики утверждают, что Mythos демонстрирует значительные улучшения в автономности и логическом мышлении при работе с кодом, что ставит ее на ступень выше текущего флагмана – модели Opus 4.7.

Однако такие возможности несут и серьезные вызовы. Исследования Anthropic показали, что Mythos способна автоматически разрабатывать функциональные кибератаки на высоком профессиональном уровне. Из-за этого компания долгое время воздерживалась от публичного релиза, опасаясь за целостность глобальной цифровой инфраструктуры.

Преимущество будет на стороне того, кто сможет получить максимум от этих инструментов,

– предостерегли в компании Anthropic.

Специалисты объясняют, что в краткосрочной перспективе это могут быть злоумышленники, если лаборатории не будут осторожными с выпуском таких моделей. Но в долгосрочной перспективе защитники смогут эффективнее использовать ИИ для исправления ошибок еще до выхода нового кода.

Для минимизации рисков Anthropic инициировала проект Glasswing, в рамках которого сотрудничает с более 40 крупными организационными партнерами, среди которых AWS, Microsoft, Google и CrowdStrike. Целью инициативы является защита критически важного программного обеспечения от атак, управляемых искусственным интеллектом.

Результаты впечатляют: только за первый месяц Mythos помогла выявить более 10 000 уязвимостей высокого и критического уровня в популярных проектах с открытым кодом. В целом система уже помогла около 50 партнерским организациям.

Однако там, где система может искать уязвимости для "белых" хакеров и разработчиков, она может делать аналогичное и для преступников, которые ищут дыры в безопасности, чтобы похитить данные или деньги. Именно поэтому существовали слухи, что компания вообще не будет выпускать эту модель, если только не найдет способ установить достаточно надежные предохранители.

Новые защитные механизмы дают шанс

Последние изменения в коде и интерфейсах свидетельствуют о том, что Anthropic наконец разработала надежную систему защитных ограничений и готова к коммерческому запуску версии под названием Mythos 1, пишет Bleeping Computer.

Пользователи уже замечали кратковременное появление переключателя для активации модели claude-mythos-1-preview в публичных версиях Claude Code и Claude Security. Claude Code, среда для разработчиков, будет использовать новую модель для продвинутого анализа кода и автономных рабочих процессов. В то же время платформа Claude Security эволюционирует в полноценный инструмент управления уязвимостями. Обновленный интерфейс безопасности предложит пользователям:

непрерывное автоматизированное сканирование на наличие дыр в защите;

возможность ручного сканирования по запросу;

автоматическую генерацию рекомендаций по исправлению ошибок в формате pull-запросов;

отслеживание динамики уязвимостей за 7 – 30 дней;

улучшенную аналитику для быстрого устранения проблем.

Сейчас с помощью Claude Security уже обнаружили 1 596 уязвимостей в 281 проекте, хотя исправлено лишь небольшую их часть, сообщает GBHackers.

Другие разработки также не ждут

Кроме развертывания Mythos 1, Anthropic продолжает внутренние испытания модели Opus 4.8, поддерживая высокий темп итераций. Стратегия компании заключается в постепенном внедрении мощных моделей сначала в контролируемых корпоративных средах с последующим расширением доступа после совершенствования механизмов безопасности.

Несмотря на потенциальные риски, выход Mythos на рынок может в корне изменить сферу автоматизированного обнаружения угроз, сделав программное обеспечение более безопасным для конечного потребителя.