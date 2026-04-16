Anthropic щойно представила нову модель Opus 4․7, орієнтовану на передову розробку

Компанія Anthropic презентувала Claude Opus 4.7 – чергове оновлення своєї флагманської моделі штучного інтелекту, яке приносить значні покращення у сфері програмування, здатність самостійно перевіряти помилки та набагато якісніше розпізнавати складні зображення, графіки та схеми.

Які можливості відкриває Claude Opus 4.7?

Нова модель Opus 4.7 є значним кроком уперед порівняно з версією 4.6, особливо у сфері передового програмного забезпечення. Розробники зазначають, що тепер штучному інтелекту можна довіряти найскладніші завдання з кодування, які раніше потребували пильного нагляду з боку людини. Система демонструє високу точність у виконанні тривалих і комплексних завдань, суворо дотримується інструкцій і здатна самостійно перевіряти власні результати перед тим, як надати фінальну відповідь, пише Anthropic.

Дивіться також ChatGPT незабаром зможе запам'ятати ваше обличчя: ось для чого це потрібно

Покращене візуальне сприйняття

Однією з ключових переваг Opus 4.7 стало суттєве покращення візуального сприйняття. Тепер модель здатна обробляти зображення з роздільною здатністю до 2 576 пікселів по довгій стороні. Це втричі перевищує можливості попередніх версій Claude і дозволяє ШІ детально аналізувати складні діаграми, технічні схеми, хімічні структури та щільні скриншоти інтерфейсів. Завдяки цьому модель створює більш якісні презентації, документи та інтерфейси користувача.

Що нового для розробників?

Для розробників Anthropic запровадила нові інструменти керування зусиллями моделі. У API з'явився новий рівень "xhigh" (екстрависокий), який займає місце між високим та максимальним рівнями. Це дозволяє точніше налаштовувати баланс між глибиною міркувань ШІ та часом очікування відповіді.

Також у стадії публічного бета-тестування запущені "бюджети завдань", які допомагають контролювати витрати токенів під час тривалих робочих сесій.

Що нового в Claude Code?

Оновлення торкнулися і застосунку Claude Code. Нова команда /ultrareview дозволяє запустити спеціальну сесію перевірки коду, під час якої ШІ шукає помилки та недоліки дизайну так само ретельно, як це робив би досвідчений колега-програміст.

Крім того, автоматичний режим тепер доступний не лише для корпоративних клієнтів, а й для користувачів плану Max, що дозволяє виконувати довгі ланцюжки завдань із мінімальними перериваннями.

Технічні аспекти, можливості, відгуки

Щодо технічних аспектів, то Opus 4.7 використовує оновлений токенізатор. Хоча він краще обробляє текст, це може призвести до деякого збільшення кількості токенів для того самого обсягу вхідних даних. Вартість використання моделі залишилася незмінною: 5 доларів за мільйон вхідних токенів та 25 доларів за мільйон вихідних токенів, зазначає The Economic Times.

Модель вже отримала схвальні відгуки від перших тестерів:

Представники фінансових платформ відзначають здатність ШІ виявляти логічні помилки ще на етапі планування, що значно прискорює розробку.

У компанії Databricks помітили, що Opus 4.7 робить на 21 відсоток менше помилок під час аналізу документів порівняно з попередньою версією.

Фахівці з Replit підкреслили, що нова модель стала кращим напарником, який може аргументовано заперечувати під час технічних дискусій, допомагаючи приймати кращі рішення.

Нові стандарти безпеки

Окрему увагу Anthropic приділила безпеці. Модель оснащена захисними механізмами, які автоматично блокують запити, пов'язані з високим ризиком кіберзагроз. Попри те, що Opus 4.7 поступається в кіберможливостях обмеженій моделі Claude Mythos Preview, вона демонструє кращі результати за більшістю інших тестів, випереджаючи конкурентів на кшталт GPT-5.4 та Gemini 3.1 Pro, пише 9to5mac.



Результати тестів Opus 4.7 / Зображення Anthropic

Для спеціалістів з інформаційної безпеки, які хочуть використовувати ШІ для легальних досліджень вразливостей, компанія відкрила спеціальну програму перевірки.

Claude Opus 4.7 уже доступна на платформі Claude.ai, через API Anthropic, а також на хмарних сервісах Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI та Microsoft Foundry.