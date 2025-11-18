Коли падає Cloudflare – падає пів інтернету: що це за сервіс і як він працює
- Cloudflare обслуговує близько 19,3% усіх вебсайтів в інтернеті, обробляючи в середньому 78 мільйонів HTTP-запитів на секунду.
- Cloudflare використовує глобальну мережу серверів у понад 330 містах для кешування контенту, що прискорює завантаження сторінок і підвищує продуктивність і безпеку вебсайтів.
Мільйони вебсайтів по всьому світу покладаються на Cloudflare – компанію, яка захищає та прискорює роботу інтернет-ресурсів. Але коли цей сервіс дає збій, наслідки відчувають мільйони користувачів сайтів, сервісів та застосунків по всьому світу.
Cloudflare обслуговує близько 19,3% усіх вебсайтів в інтернеті, обробляючи в середньому 78 мільйонів HTTP-запитів на секунду, пояснює 24 Канал. Через таку централізацію навіть короткочасна аварія може залишити без доступу величезну частину онлайн-сервісів, як це сталося 18 листопада.
Дивіться також Одна помилка, що зупиняє світ: 8 найбільших збоїв, які пережив інтернет
Що таке Cloudflare і як він працює?
Cloudflare – це американська компанія, заснована у 2009 році Метью Прінсом, Лі Голловеєм і Мішель Затлін. Вона надає послуги мережі доставки контенту (CDN), кібербезпеки, захисту від DDoS-атак, зворотних проксі-серверів та інших сервісів для підвищення продуктивності й безпеки вебсайтів, як розповідає ByteByteGo.
Основний принцип роботи Cloudflare полягає у використанні глобальної мережі серверів, розташованих у понад 330 містах по всьому світу.
Центри обробки даних компанії Cloudflare / Фото Cloudflare
Коли користувач намагається відкрити сайт, який використовує Cloudflare, його запит не йде безпосередньо до оригінального сервера вебсайту. Натомість він проходить через найближчий сервер Cloudflare, який кешує контент і доставляє його швидше.
Така система називається мережею доставки контенту (CDN). Вона працює як посередник між користувачами та вебсайтами, зберігаючи копії контенту на багатьох серверах у різних географічних локаціях. Це дозволяє значно скоротити час завантаження сторінок, оскільки дані долають менші відстані.
Як працює CDN / Фото bytebytego
Тобто Cloudflare функціонує як зворотний проксі-сервер. Простими словами, це такий собі хаб між оригінальними серверами вебсайтів і користувачами.
Замість прямого спілкування між користувачем і сервером сайту, всі запити проходять через Cloudflare. Це дає кілька переваг:
- По-перше, зворотний проксі може розподіляти навантаження між кількома серверами, запобігаючи перевантаженню будь-якого з них.
- По-друге, він приховує справжні IP-адреси оригінальних серверів, захищаючи їх від прямих атак. По-третє, Cloudflare може кешувати контент, зменшуючи кількість запитів до оригінальних серверів.
Захист від DDoS-атак
Одна з ключових послуг Cloudflare – захист від розподілених атак типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS). Такі атаки намагаються завалити сервер величезною кількістю запитів, щоб зробити вебсайт недоступним для звичайних користувачів.
Cloudflare фільтрує трафік і блокує шкідливі запити, дозволяючи проходити лише легітимним. Компанія має досвід відбиття масштабних атак – у серпні 2025 року вона заблокувала найбільшу публічно задокументовану DDoS-атаку з піковим навантаженням 11,5 терабітів на секунду, як розповіда портал TheHackerNews.
Чому збій Cloudflare може покласти велику частину інтернету?
Популярність і масштаб Cloudflare роблять його критично важливою інфраструктурою для сучасного інтернету. За даними W3Techs, станом на січень 2025 року Cloudflare використовують близько 19,3% усіх вебсайтів у світі для послуг веббезпеки. Серед клієнтів компанії – великі платформи, корпорації, стартапи, медіа і навіть державні установи.
Така централізація створює проблему єдиної точки відмови. Коли Cloudflare стикається з технічними проблемами, мільйони вебсайтів одночасно стають недоступними або працюють некоректно.
Користувачі бачать повідомлення про помилки 502 Bad Gateway або 503 Service Unavailable, не розуміючи, що проблема не у конкретному сайті, а у всій інфраструктурі.
Історія великих збоїв Cloudflare
Cloudflare переживала кілька серйозних аварій, які демонстрували вразливість сучасного інтернету до централізованої інфраструктури.
Одним з найгучніших інцидентів став збій у період з вересня 2016 до лютого 2017 року, відомий як Cloudbleed, розповідає CNET.
Через серйозну помилку в коді Cloudflare витікали конфіденційні дані клієнтів, включно з паролями та токенами автентифікації. Інформація випадково додавалася до відповідей на вебзапити і потрапляла в публічний доступ.
У наступні роки відбувалися й короткочасні, але масштабні збої, які впливали на доступність тисяч популярних сервісів і вебсайтів по всьому світу, як от збій 2019 року.
Які сервіси найбільше залежать від Cloudflare?
Cloudflare обслуговує величезну кількість різноманітних онлайн-сервісів – від невеликих блогів до найпопулярніших соціальних мереж і стрімінгових платформ. Коли стається збій, постраждати можуть сайти новин, ігрові сервери, месенджери, платформи для відеоконференцій, онлайн-магазини та багато інших ресурсів.
Так і цього разу під час збою 18 листопада 2025 року не працювали не лише великі новинні ресурси, але й соцмережі на кшталт X і сервісів, як от Spotify.
Користувачі не завжди усвідомлюють, що їхні улюблені сервіси покладаються на одну компанію для захисту та прискорення роботи. Тому під час аварій Cloudflare у соцмережах часто виникає паніка – люди вважають, що проблеми виникли одночасно у багатьох незалежних сервісах, хоча насправді причина одна.
Що робить Cloudflare для запобігання аваріям?
Компанія постійно інвестує у розвиток своєї інфраструктури, збільшує кількість дата-центрів і впроваджує системи резервування. Cloudflare використовує розподілену архітектуру, де дані та сервіси дублюються в різних географічних локаціях. Це зменшує ризик повної відмови системи.
У разі збою інженери Cloudflare зазвичай швидко реагують, визначають причину проблеми та відновлюють роботу сервісів. Компанія також публікує детальні звіти про інциденти, пояснюючи, що саме пішло не так і які заходи вживаються, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.
Проте навіть найсучасніша інфраструктура не застрахована від помилок – людський фактор, проблеми в коді або несподівані технічні збої можуть призвести до масштабних наслідків.
Чи варто покладатися на централізовані сервіси?
Ситуація з Cloudflare та іншими подібними сервісами, наприклад історія з нещодавнім збоєм AWS від Amazon, демонструє дилему сучасного інтернету.
- З одного боку, централізовані сервіси пропонують потужні рішення для безпеки та продуктивності, які були б недоступні окремим вебсайтам.
- З іншого – така концентрація створює ризики, коли проблема у одного провайдера паралізує роботу значної частини всесвітньої мережі.
Експерти з кібербезпеки рекомендують диверсифікувати критично важливі сервіси, використовуючи кілька провайдерів або впроваджуючи резервні системи, пише TechTarget. Однак для більшості невеликих і середніх компаній такий підхід залишається занадто дорогим і складним.
Cloudflare продовжує відігравати ключову роль у підтримці сучасного інтернету, і питання балансу між ефективністю та стійкістю залишається відкритим.