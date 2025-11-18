Cloudflare обслуговує близько 19,3% усіх вебсайтів в інтернеті, обробляючи в середньому 78 мільйонів HTTP-запитів на секунду, пояснює 24 Канал. Через таку централізацію навіть короткочасна аварія може залишити без доступу величезну частину онлайн-сервісів, як це сталося 18 листопада.

Що таке Cloudflare і як він працює?

Cloudflare – це американська компанія, заснована у 2009 році Метью Прінсом, Лі Голловеєм і Мішель Затлін. Вона надає послуги мережі доставки контенту (CDN), кібербезпеки, захисту від DDoS-атак, зворотних проксі-серверів та інших сервісів для підвищення продуктивності й безпеки вебсайтів, як розповідає ByteByteGo.

Основний принцип роботи Cloudflare полягає у використанні глобальної мережі серверів, розташованих у понад 330 містах по всьому світу.



Центри обробки даних компанії Cloudflare / Фото Cloudflare

Коли користувач намагається відкрити сайт, який використовує Cloudflare, його запит не йде безпосередньо до оригінального сервера вебсайту. Натомість він проходить через найближчий сервер Cloudflare, який кешує контент і доставляє його швидше.

Така система називається мережею доставки контенту (CDN). Вона працює як посередник між користувачами та вебсайтами, зберігаючи копії контенту на багатьох серверах у різних географічних локаціях. Це дозволяє значно скоротити час завантаження сторінок, оскільки дані долають менші відстані.



Як працює CDN / Фото bytebytego

Тобто Cloudflare функціонує як зворотний проксі-сервер. Простими словами, це такий собі хаб між оригінальними серверами вебсайтів і користувачами.

Замість прямого спілкування між користувачем і сервером сайту, всі запити проходять через Cloudflare. Це дає кілька переваг:

По-перше , зворотний проксі може розподіляти навантаження між кількома серверами, запобігаючи перевантаженню будь-якого з них.

, зворотний проксі може розподіляти навантаження між кількома серверами, запобігаючи перевантаженню будь-якого з них. По-друге, він приховує справжні IP-адреси оригінальних серверів, захищаючи їх від прямих атак. По-третє, Cloudflare може кешувати контент, зменшуючи кількість запитів до оригінальних серверів. Захист від DDoS-атак

Одна з ключових послуг Cloudflare – захист від розподілених атак типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS). Такі атаки намагаються завалити сервер величезною кількістю запитів, щоб зробити вебсайт недоступним для звичайних користувачів.