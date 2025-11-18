Когда падает Cloudflare – падает пол-интернета: что это за сервис и как он работает

Миллионы веб-сайтов по всему миру полагаются на Cloudflare – компанию, которая защищает и ускоряет работу интернет-ресурсов. Но когда этот сервис дает сбой, последствия ощущают миллионы пользователей сайтов, сервисов и приложений по всему миру.

Cloudflare обслуживает около 19,3% всех веб-сайтов в интернете, обрабатывая в среднем 78 миллионов HTTP-запросов в секунду, объясняет 24 Канал. Из-за такой централизации даже кратковременная авария может оставить без доступа огромную часть онлайн-сервисов, как это произошло 18 ноября.

Что такое Cloudflare и как он работает?

Cloudflare – это американская компания, основанная в 2009 году Мэтью Принсом, Ли Голловеем и Мишель Затлин. Она предоставляет услуги сети доставки контента (CDN), кибербезопасности, защиты от DDoS-атак, обратных прокси-серверов и других сервисов для повышения производительности и безопасности веб-сайтов, как рассказывает ByteByteGo.

Основной принцип работы Cloudflare заключается в использовании глобальной сети серверов, расположенных в более 330 городах по всему миру. Когда пользователь пытается открыть сайт, который использует Cloudflare, его запрос не идет непосредственно к оригинальному серверу веб-сайта. Вместо этого он проходит через ближайший сервер Cloudflare, который кэширует контент и доставляет его быстрее.



Центры обработки данных компании Cloudflare / Фото Cloudflare

Такая система называется сетью доставки контента (CDN). Она работает как посредник между пользователями и веб-сайтами, сохраняя копии контента на многих серверах в разных географических локациях. Это позволяет значительно сократить время загрузки страниц, поскольку данные преодолевают меньшие расстояния.



Как работает CDN / Фото bytebytego

Обратный прокси-сервер как основа работы сервиса

Cloudflare функционирует как обратный прокси-сервер – он находится перед оригинальными серверами веб-сайтов и перехватывает запросы от клиентов. Вместо прямого общения между пользователем и сервером сайта, все запросы проходят через Cloudflare.

Это дает несколько преимуществ: Во-первых , обратный прокси может распределять нагрузку между несколькими серверами, предотвращая перегрузку любого из них.

, обратный прокси может распределять нагрузку между несколькими серверами, предотвращая перегрузку любого из них. Во-вторых, он скрывает настоящие IP-адреса оригинальных серверов, защищая их от прямых атак. В-третьих, Cloudflare может кэшировать контент, уменьшая количество запросов к оригинальным серверам. Защита от DDoS-атак

Одна из ключевых услуг Cloudflare – защита от распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS). Такие атаки пытаются завалить сервер огромным количеством запросов, чтобы сделать веб-сайт недоступным для обычных пользователей.