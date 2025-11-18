Когда падает Cloudflare – падает пол-интернета: что это за сервис и как он работает
- Cloudflare обслуживает около 19,3% всех веб-сайтов в интернете, обрабатывая в среднем 78 миллионов HTTP-запросов в секунду.
- Cloudflare использует глобальную сеть серверов в более 330 городах для кэширования контента, что ускоряет загрузку страниц и повышает производительность и безопасность веб-сайтов.
Миллионы веб-сайтов по всему миру полагаются на Cloudflare – компанию, которая защищает и ускоряет работу интернет-ресурсов. Но когда этот сервис дает сбой, последствия ощущают миллионы пользователей сайтов, сервисов и приложений по всему миру.
Cloudflare обслуживает около 19,3% всех веб-сайтов в интернете, обрабатывая в среднем 78 миллионов HTTP-запросов в секунду, объясняет 24 Канал. Из-за такой централизации даже кратковременная авария может оставить без доступа огромную часть онлайн-сервисов, как это произошло 18 ноября.
Что такое Cloudflare и как он работает?
Cloudflare – это американская компания, основанная в 2009 году Мэтью Принсом, Ли Голловеем и Мишель Затлин. Она предоставляет услуги сети доставки контента (CDN), кибербезопасности, защиты от DDoS-атак, обратных прокси-серверов и других сервисов для повышения производительности и безопасности веб-сайтов, как рассказывает ByteByteGo.
Основной принцип работы Cloudflare заключается в использовании глобальной сети серверов, расположенных в более 330 городах по всему миру. Когда пользователь пытается открыть сайт, который использует Cloudflare, его запрос не идет непосредственно к оригинальному серверу веб-сайта. Вместо этого он проходит через ближайший сервер Cloudflare, который кэширует контент и доставляет его быстрее.
Центры обработки данных компании Cloudflare / Фото Cloudflare
Такая система называется сетью доставки контента (CDN). Она работает как посредник между пользователями и веб-сайтами, сохраняя копии контента на многих серверах в разных географических локациях. Это позволяет значительно сократить время загрузки страниц, поскольку данные преодолевают меньшие расстояния.
Как работает CDN / Фото bytebytego
Обратный прокси-сервер как основа работы сервиса
Cloudflare функционирует как обратный прокси-сервер – он находится перед оригинальными серверами веб-сайтов и перехватывает запросы от клиентов. Вместо прямого общения между пользователем и сервером сайта, все запросы проходят через Cloudflare.
Это дает несколько преимуществ:
- Во-первых, обратный прокси может распределять нагрузку между несколькими серверами, предотвращая перегрузку любого из них.
- Во-вторых, он скрывает настоящие IP-адреса оригинальных серверов, защищая их от прямых атак. В-третьих, Cloudflare может кэшировать контент, уменьшая количество запросов к оригинальным серверам.
Защита от DDoS-атак
Одна из ключевых услуг Cloudflare – защита от распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS). Такие атаки пытаются завалить сервер огромным количеством запросов, чтобы сделать веб-сайт недоступным для обычных пользователей.
Cloudflare фильтрует трафик и блокирует вредоносные запросы, позволяя проходить только легитимным. Компания имеет опыт отражения масштабных атак – в августе 2025 года она заблокировала крупнейшую публично задокументированную DDoS-атаку с пиковой нагрузкой 11,5 терабит в секунду.
Почему сбой Cloudflare может положить большую часть интернета?
Популярность и масштаб Cloudflare делают его критически важной инфраструктурой для современного интернета. По данным W3Techs, по состоянию на январь 2025 года Cloudflare используют около 19,3% всех веб-сайтов в мире для услуг веббезопасности. Среди клиентов компании – крупные платформы, корпорации, стартапы, медиа и государственные учреждения.
Такая централизация создает проблему единой точки отказа. Когда Cloudflare сталкивается с техническими проблемами, миллионы веб-сайтов одновременно становятся недоступными или работают некорректно. Пользователи видят сообщения об ошибках 502 Bad Gateway или 503 Service Unavailable, не понимая, что проблема не в конкретном сайте, а во всей инфраструктуре.
История крупных сбоев Cloudflare
Cloudflare переживала несколько серьезных аварий, которые демонстрировали уязвимость современного интернета к централизованной инфраструктуре.
Одним из самых громких инцидентов стал сбой в период с сентября 2016 по февраль 2017 года, известный как Cloudbleed, рассказывает CNET. Из-за серьезной ошибки в коде Cloudflare утекали конфиденциальные данные клиентов, включая пароли и токены аутентификации. Информация случайно добавлялась к ответам на веб-запросы и попадала в публичный доступ.
В последующие годы происходили и кратковременные, но масштабные сбои, которые влияли на доступность тысяч популярных сервисов и веб-сайтов по всему миру, как вот сбой 2019 года.
Какие сервисы больше всего зависят от Cloudflare?
Cloudflare обслуживает огромное количество разнообразных онлайн-сервисов – от небольших блогов до самых популярных социальных сетей и стриминговых платформ. Когда происходит сбой, пострадать могут сайты новостей, игровые серверы, мессенджеры, платформы для видеоконференций, онлайн-магазины и многие другие ресурсы.
Так и на этот раз во время сбоя 18 ноября 2025 года не работали не только крупные новостные ресурсы, но и соцсети вроде X и сервисов, вроде Spotify.
Пользователи не всегда осознают, что их любимые сервисы полагаются на одну компанию для защиты и ускорения работы. Поэтому во время аварий Cloudflare в соцсетях часто возникает паника – люди считают, что проблемы возникли одновременно во многих независимых сервисах, хотя на самом деле причина одна.
Что делает Cloudflare для предотвращения аварий?
Компания постоянно инвестирует в развитие своей инфраструктуры, увеличивает количество дата-центров и внедряет системы резервирования. Cloudflare использует распределенную архитектуру, где данные и сервисы дублируются в разных географических локациях. Это уменьшает риск полного отказа системы.
В случае сбоя инженеры Cloudflare обычно быстро реагируют, определяют причину проблемы и восстанавливают работу сервисов. Компания также публикует подробные отчеты об инцидентах, объясняя, что именно пошло не так и какие меры принимаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Однако даже самая современная инфраструктура не застрахована от ошибок – человеческий фактор, проблемы в коде или неожиданные технические сбои могут привести к масштабным последствиям.
Стоит ли полагаться на централизованные сервисы?
Ситуация с Cloudflare и другими подобными сервисами, например история с недавним сбоем AWS от Amazon, демонстрирует дилемму современного интернета. С одной стороны, централизованные сервисы предлагают мощные решения для безопасности и производительности, которые были бы недоступны отдельным веб-сайтам. С другой – такая концентрация создает риски, когда проблема у одного провайдера парализует работу значительной части всемирной сети.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют диверсифицировать критически важные сервисы, используя несколько провайдеров или внедряя резервные системы, пишет TechTarget. Однако для большинства небольших и средних компаний такой подход остается слишком дорогим и сложным.
Cloudflare продолжает играть ключевую роль в поддержке современного интернета, и вопрос баланса между эффективностью и устойчивостью остается открытым.