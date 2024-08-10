Це найкраща модифікація Cybertruck з усіх, що ми досі бачили

Попри всю свою недосконалість і постійні поломки Cybertruck усе ж є популярним автомобілем, який люблять модифікувати – ми вже бачили його в образі машини поліції, медичної служби на навіть доставки морозива. Але останнє перетворення – найкраще, адже власник пікапа причепив йому дуже милі очі.

Cybertruck з очима

Звісно, модифікацією в прямому сенсі слова це назвати важко – скоріше дизайнерське вкраплення до грубої, але блискучої зовнішності пікапа.

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Новий елемент, який з'явився на машині, називається "googly eyes". Це великі, круглі й порожнисті наліпки, всередині яких на білому фоні замкнені менші за розміром чорні кола, які імітують зіниці. Завдяки меншому розміру, вони можуть рухатися під час їзди (наприклад, на різких поворотах чи нерівностях на дорозі), створюючи ефект очей.

Прикріплені до передньої частини Cybertruck, очі перетворюють бегемота з незграбної потвори на чарівну незграбну потвору,

– жартує журналіст Оуен Беллвуд.

Власник машини, який користується ім'ям @timmerenginerd на X, просто купив на Amazon набір гігантських googly eyes, приліпив їх на кузов і поїхав у місто.

Користувачі мережі, побачивши публікацію з фотографіями, яку власник розмістив для офіційної сторінки Tesla Cybertruck, почали жартувати, що googly eyes – це найкращий спосіб зробити так, що ваш пікап "виглядав не як гриль на колесах".

Як ви можете бачити з публікації вище, автор випробував різне розташування цих "очей" з різною відстанню, і це щоразу створює інший ефект.

Такі "очі" на Amazon коштують усього 10 доларів, але кумедний ефект, якого вони надають Cybertruck, повністю себе виправдовує.