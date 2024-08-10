Cybertruck с глазами

Конечно, модификацией в прямом смысле слова это назвать трудно – скорее дизайнерское вкрапление к грубой, но блестящей внешности пикапа.

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Новый элемент, который появился на машине, называется "googly eyes". Это большие, круглые и полые наклейки, внутри которых на белом фоне замкнуты меньшие по размеру черные круги, которые имитируют зрачки. Благодаря меньшему размеру, они могут двигаться во время езды (например, на резких поворотах или неровностях на дороге), создавая эффект глаз.

Прикрепленные к передней части Cybertruck, глаза превращают бегемота из неуклюжего чудовища в волшебное неуклюжее чудовище,

– шутит журналист Оуэн Беллвуд.

Владелец машины, который пользуется именем @timmerenginerd на X, просто купил на Amazon набор гигантских googly eyes, прилепил их на кузов и поехал в город.

Пользователи сети, увидев публикацию с фотографиями, которую владелец разместил для официальной страницы Tesla Cybertruck, начали шутить, что googly eyes – это лучший способ сделать так, что ваш пикап "выглядел не как гриль на колесах".

Как вы можете видеть из публикации выше, автор испытал разное расположение этих "глаз" с разным расстоянием, и это каждый раз создает другой эффект.

Такие "глаза" на Amazon стоят всего 10 долларов, но забавный эффект, которого они придают Cybertruck, полностью себя оправдывает.

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