Подивіться на цей Cybertruck, повністю обклеєний сонячними панелями

Ілон Маск багато років обіцяв додати сонячний дах до Cybertruck, але компанія так і не запропонувала цієї опції. Саме тому користувачі суперечливого автомобіля взяли справу в свої руки, але, здається, трохи захопились, покривши сонячними панелями взагалі всю поверхню.

Сонячний Cybertruck

У 2019 році, коли пікап анонсували вперше, Маск стверджував, що сонячні батареї на кузові можуть збільшити запас ходу на 15 миль в день. Висувні "крила" могли б додати ще більше. Але ця концепція, схоже, загубилася десь у стосах паперу на інженерному столі. На щастя, компанія Sunflare згадала про цю обіцянку Tesla й вирішила втілити її в життя сама, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Крейга Сінгера.

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Сонячна автомобільна плівка компанії використовує сонячні елементи на основі селеніду міді, індію та галію (CIGS), щоб обклеїти весь Cybertruck панелями для генерації енергії. Ютубери каналу "Electric Revolution" повідомили, що така опція коштуватиме 10 000 доларів, включаючи інвертор для батареї потужністю 5 кіловатів.

Дивіться на цей Cybertruck, обклеєний сонячними панелями: відео

Скільки пробігу додасть така обгортка акумулятору автомобіля, поки що незрозуміло. За неофіційними даними, які походять від журналістів видання Torque News, це може додати від 12 до 18 миль пробігу на день або від 19 до 28 кілометрів.

Інші рішення для сонячної зарядки на даху, такі як панелі, встановлені на даху Prius Prime від Toya, забезпечують лише кілька миль пробігу на день, і то лише за умови, що автомобіль перебуває на сонці кілька годин поспіль. Тому пропозиція Sunflare навіть з такими показниками пропонує значно більше, ніж конкуренти.

Зазначимо, що Cybertruck, вага якого складає майже 3 000 кілограмів, має реальний запас ходу нижче середнього по галузі – близько 230 миль або 370 кілометрів. Тому ці 19-28 кілометрів є вельми символічними. Однак користь може виявитися значно більшою для тих, хто не користується машиною щодня. Так можна поступово накопичувати енергію протягом кількох днів, економлячи гроші.