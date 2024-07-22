Американка потрощила Cybertruck, який власник перетворив на вантажівку з морозивом

Власник пікапа Cybertruck використовував свою машину для продажу морозива, але випадкова перехожа, мотиви якої досі невідомі, вирішила зіпсувати йому бізнес. Вона пошкодила електромобіль, поки всередині було двоє дітей.

Що сталося

Даніель Еррес був удома, коли почув звук, схожий на розбиття скла. Його камера Ring також зафіксувала цей звук. З'ясувалося, що невідома жінка заїхала на приватну територію біля будинку Ерреса, де стояв його Cybertruck з величезною наклейкою "Cyber Cream Daytona", вийшла зі свого Dodge Journey і почала бити вікна вантажівки. Закінчивши, вона повернулася в свою машину й поїхала геть.

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Варто зазначити, що дуже великих пошкоджень машина не отримала. Судячи з фото, які доступні в інтернеті, міцне скло Cybertruck витримало й не розбилося на друзки, але на цьому все одно лишилися добре помітні круглі сліди від ударів чимось гострим, тоді як на лобовому склі з боку водія можна помітити щось схоже на великі подряпини. Можливо, нападниця використала викрутку чи ніж.



Cybertruck після нападу / Фото WHIO 17 TV

За словами Ерреса, на задньому сидінні автомобіля в цей час було двоє дітей, які перелякалися й почали плакати.

Поліція знайшла й заарештувала жінку через кілька хвилин, ідентифікувавши її як 29-річну мешканку іншого штату. Перед тим, як її спіймали, хуліганка, як повідомляється, пішла до сусідського будинку на тій же вулиці й перекинула два балони з пропаном. Сусід сказав поліції, що жінка кричала на нього перед тим, як поїхати по дорозі.

Судячи з цього, Еррес і його машина стали випадковими жертвами нападу, а не цілеспрямованого наміру, спрямованого конкретно проти Cybertruck чи його власника. Поліція виписала жінці повістку, щоб вона з'явилася в суд за звинуваченням у кримінальному злочині.

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Бізнес на паузі

Еррес каже, що пошкодження вантажівки змусить його закрити бізнес з розвезення морозива до кінця літа. Власну справу він розпочав у травні, тож встиг попрацювати всього кілька місяців.

Протягом 30 секунд наш бізнес був зруйнований,

– каже він.

Власник електромобіля також заявив, що ніколи не бачив жінку до цього інциденту. Він не знає, що могло спонукати її до таких дій.