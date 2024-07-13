Що відомо

Те, що залишилося від цієї вантажівки, виставлено на аукціон IAAI. Як ви можете бачити на фотографіях нижче, цей синій Cybertruck, імовірно, на великій швидкості врізався переднім лівим крилом у щось тверде. Потім він покотився і приземлився чи то на дах, чи то на бік.

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Чесно кажучи, машина виглядає так, ніби її підхопив торнадо й кілька разів добряче вгатив об землю, тому що на ній немає жодної панелі, яка не була б розбита. Крім того, одне з коліс було явно відірвано й покладено в кузов вантажівки, а карданний вал все ще був прикріплений до нього.



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions

Що ще гірше для цієї вантажівки, вона не заводиться, ключа від неї немає, подушки безпеки спрацювали (очевидно), а пробіг невідомий, тому що одометр заблокований за мертвим запорошеним екраном.

Виглядає так, ніби зараз цей Cybertruck годиться лише на запчастини, що може бути не такою вже й поганою ідеєю, оскільки ці автомобілі виявилися дуже ненадійними й постійно ламаються. Але на цьому залишилося не так багато запчастин, які можна було б врятувати.

Можливо, акумуляторна батарея і приводи лишилися в порядку. В оголошенні також не вказано, чи це двомоторна вантажівка, чи тримоторна.



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions

В оголошенні не вказано ні ціни, ні дати аукціону, але відомо, що цей Cybertruck зараз знаходиться в Санта-Клариті, штат Каліфорнія.

Цікаво, що така масштабна аварія пройшла повз увагу технологічних ЗМІ. Судячи з усього, сталася вона десь віддалено й непомітно для громадськості, оскільки ніхто не повідомляв про це і жодних фотографій інциденту в мережу не потрапляло. Тож іще лишається варіант, що це був якийсь краш-тест чи щось схоже, де автомобіль розбивали навмисно.



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.