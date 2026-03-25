Останки мушкетера д'Артаньяна знайшли у старій голландській церкві

Під час проведення ремонтних робіт у церкві Святих Петра і Павла в нідерландському Маастрихті робітники випадково натрапили на поховання, яке може стати головною археологічною сенсацією року.

Частина підлоги в храмі просіла ще в лютому. Коли кілька плиток розбилися, було прийнято рішення зазирнути всередину. Диякон церкви Йос Валке, який брав участь у початкових етапах розкопок, висловив майже повну впевненість у тому, що знайдені останки належать Шарлю де Батцу де Кастельмору, відомому всьому світу як граф д'Артаньян. Це припущення ґрунтується на низці факторів, які вказують на високий статус похованої особи та обставини її смерті, пише видання Daily Mail.

Дивіться також Провідний науковий журнал написав про російські злочини в Україні: чому їх розслідують археологи

Чи справді під вівтарем старої церкви спочиває д'Артаньян?

Шарль де Батц був не просто літературним персонажем, а реальним і надзвичайно впливовим наближеним французького монарха Людовіка XIV. Він очолював елітний корпус мушкетерів та виконував найскладніші доручення, пов'язані з розвідкою, шпигунством та особистою безпекою короля.

Його життя обірвалося 25 червня 1673 року під час облоги Маастрихту в ході Франко-голландської війни, зазначає BBC. Вважається, що мушкетна куля влучила йому в горло або груди, коли французька армія намагалася захопити місто.

Через сильну літню спеку командування не змогло транспортувати тіло свого героя до Парижа, тому його вирішили поховати на освяченій землі неподалік від місця розташування військового табору в районі Волдер.



Імовірна могила д'Артаньяна / Фото Daily Mail

Археолог Вім Дейкман, який присвятив дослідженню ймовірної могили мушкетера 28 років свого життя, зазначає, що знахідка підтверджує теорію французької історичної спільноти, висунуту ще у 2008 році. Тоді припускали, що д'Артаньяна могли швидко поховати в церкві поблизу табору, як це було звично в часи війни.

Скелет було знайдено саме під тим місцем, де двісті років тому стояв церковний вівтар. У той час таке почесне місце для поховання призначалося лише для членів королівських родин або осіб найвищого рангу. Поруч із останками дослідники виявили французьку монету 1660 року та свинцеву кулю, що, ймовірно, стала причиною смерті.

Йос Валке згадує, що коли вони побачили першу кістку, у храмі запанувала тиша, адже всі розуміли важливість моменту.



Імовірна щелепа д'Артаньяна / Фото Daily Mail

Процес ідентифікації знайденого скелета став справжнім викликом для сучасної археології. Але попри значну кількість непрямих доказів, науковці зберігають професійну обережність. Наразі зразки ДНК, отримані зі щелепи та зубів скелета, проходять ретельну перевірку в лабораторії у Німеччині. Їх порівнюють із генетичним матеріалом нащадків родини де Батц, пише DutchNews. Окремі фрагменти кісток відправлені до міста Девентер для встановлення точного віку, статі й походження особи.

Окрім артефактів, на користь теорії свідчить і той факт, що поховання не було зафіксоване в офіційних архівах, що характерно для воєнного часу. Хоча Вім Дейкман раніше скептично ставився до певних гіпотез, зараз він визнає, що жоден із фактів не суперечить тому, що це саме д'Артаньян.

Три мушкетери і д'Артаньян

Цікаво, що легендарні три мушкетери з роману Александра Дюма були здебільшого вигаданими персонажами, хоча їхніми прототипами могли бути реальні службовці елітного підрозділу. Натомість д'Артаньян був цілком реальною постаттю, чия відвага зробила його символом мужності, пише Reuters. У Маастрихті йому навіть встановили пам'ятник.