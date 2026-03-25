Часть пола в храме просела еще в феврале. Когда несколько плиток разбились, было принято решение заглянуть внутрь. Диакон церкви Йос Валке, который участвовал в начальных этапах раскопок, выразил почти полную уверенность в том, что найденные останки принадлежат Шарлю де Батцу де Кастельмору, известному всему миру как граф д'Артаньян. Это предположение основывается на ряде факторов, указывающих на высокий статус похороненного лица и обстоятельства его смерти, пишет издание Daily Mail.

Действительно ли под алтарем старой церкви покоится д'Артаньян?

Шарль де Батц был не просто литературным персонажем, а реальным и чрезвычайно влиятельным приближенным французского монарха Людовика XIV. Он возглавлял элитный корпус мушкетеров и выполнял самые сложные поручения, связанные с разведкой, шпионажем и личной безопасностью короля.

Его жизнь оборвалась 25 июня 1673 года во время осады Маастрихта в ходе Франко-голландской войны, отмечает BBC. Считается, что мушкетная пуля попала ему в горло или грудь, когда французская армия пыталась захватить город.

Из-за сильной летней жары командование не смогло транспортировать тело своего героя в Париж, поэтому его решили похоронить на освященной земле неподалеку от места расположения военного лагеря в районе Волдер.



Предполагаемая могила д'Артаньяна / Фото Daily Mail

Археолог Вим Дейкман, который посвятил исследованию вероятной могилы мушкетера 28 лет своей жизни, отмечает, что находка подтверждает теорию французского исторического сообщества, выдвинутую еще в 2008 году. Тогда предполагали, что д'Артаньяна могли быстро похоронить в церкви вблизи лагеря, как это было привычно во времена войны.

Скелет был найден именно под тем местом, где двести лет назад стоял церковный алтарь. В то время такое почетное место для захоронения предназначалось только для членов королевских семей или лиц самого высокого ранга. Рядом с останками исследователи обнаружили французскую монету 1660 года и свинцовую пулю, что, вероятно, стала причиной смерти.

Йос Валке вспоминает, что когда они увидели первую кость, в храме воцарилась тишина, ведь все понимали важность момента.



Предполагаемая челюсть д'Артаньяна / Фото Daily Mail

Процесс идентификации найденного скелета стал настоящим вызовом для современной археологии. Но несмотря на значительное количество косвенных доказательств, ученые сохраняют профессиональную осторожность. Сейчас образцы ДНК, полученные из челюсти и зубов скелета, проходят тщательную проверку в лаборатории в Германии. Их сравнивают с генетическим материалом потомков семьи де Батц, пишет DutchNews. Отдельные фрагменты костей отправлены в город Девентер для установления точного возраста, пола и происхождения лица.

Кроме артефактов, в пользу теории свидетельствует и тот факт, что захоронение не было зафиксировано в официальных архивах, что характерно для военного времени. Хотя Вим Дейкман ранее скептически относился к определенным гипотезам, сейчас он признает, что ни один из фактов не противоречит тому, что это именно д'Артаньян.

Три мушкетера и д'Артаньян

Интересно, что легендарные три мушкетера из романа Александра Дюма были в основном вымышленными персонажами, хотя их прототипами могли быть реальные служащие элитного подразделения. Зато д'Артаньян был вполне реальной фигурой, чья отвага сделала его символом мужества, пишет Reuters. В Маастрихте ему даже установили памятник.