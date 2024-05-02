Вчені знайшли супутник, який загубився в космосі 25 років тому

Довкола Землі зібралася чимала кількість космічного сміття – відпрацьовані ступені ракет, старі супутники, уламки від зіткнень об'єктів та інше. Одні мають достатні розміри, щоб їх можна було бачити навіть з поверхні планети, інші ж настільки дрібні, що не можуть взагалі відстежуватися. Серед усього цього дуже легко щось загубити.

Загублений

Експериментальний супутник, запущений у 1974 році, зник з наземних датчиків у 1990-х роках, і лише цього тижня його знову знайшли. Деякі непрацюючі апарати або уламки часто можуть роками залишатися на орбіті, створюючи небезпеку на все більш переповненій навколоземній орбіті. Але як саме зникають об'єкти в космосі?

Дивіться також Мертвий російський супутник ледь не врізався в апарат NASA на орбіті

Супутник Infra-Red Calibration Balloon (S73-7) був частиною програми космічних випробувань ВПС США. Після запуску 10 квітня 1974 року великий запусковий пристрій під назвою KH-9 Hexagon викинув супутник шириною всього 66 сантиметрів у космос, вивівши його на кругову орбіту в 800 кілометрів.



Супутник KH-9 Hexagon розгорнув крихітний супутник IRCB (S73-7) у 1974 році / Фото U.S. Air Force

Крихітний супутник мав роздутися на орбіті й слугувати калібрувальною мішенню для обладнання дистанційного зондування. Однак його розгортання не вдалося, і він став ще одним космічним сміттям.

Переглядаючи архівні дані супутника, Джонатан МакДауелл, астрофізик з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, виявив, що цей об'єкт уже виявляли раніше, а потім знову втрачали: радари відстежували його в 1970-х роках, а потім у 1990-х роках, перш ніж він знову зник.

"Супутник S73-7 було знову відкрито після того, як його не відстежували протягом 25 років. Нові TLE для об'єкта 7244 почали з'являтися 25 квітня".

Супутник був виявлений на початку цього тижня. За словами МакДауелла, проблема в тому, що він дуже маленький. Можливо, те, що зараз відстежують, "є дозатором або частиною кулі, яка неправильно розгорнулася, оскільки вона не металева і погано відображається на радарі".

Наземні радари та оптичні датчики відстежують понад 20 000 об'єктів на орбіті, і це може бути досить складно. Існує глобальна мережа датчиків, яка подає інформацію до актуального каталогу супутників, але більшість об'єктів не передають свої ідентифікатори. Замість цього датчики покладаються на визначення орбіти рухомого об'єкта і співставлення її з визначеною орбітою супутника. Це схоже на управління повітряним рухом. Усе це кружляє навколо, і якщо ви збираєтесь спробувати пролетіти крізь хмару уламків, вам потрібно знати, де є небезпека.

Після запуску супутника інженери на Землі приблизно знають, де він перебуватиме і на якій висоті дрейфуватиме. Якщо у визначеній зоні буде знайдено об'єкт, вони можуть розрахувати й відмотати цю орбіту назад у симуляції, щоб подивитися, чи не збігається вона з орбітою, коли супутник бачили востаннє.

Якщо у вас є нещодавній набір орбітальних даних, і не так багато об'єктів, які мають схожу орбіту, то, ймовірно, збіг буде легким. Але якщо це дуже переповнена ділянка простору, і ви не бачили її деякий час, то знайти відповідність не так просто,

– додає вчений.

Більшість речей, які зрештою зникають у космосі, – це мертві супутники та фрагменти зруйнованих зіткненнями апаратів. Оскільки орбіта Землі стає все більш переповненою через зростання кількості супутникових угруповань і запусків ракет, відстежувати всі ці об'єкти стає дедалі важливіше.