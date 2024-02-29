Що відомо

Активний космічний апарат NASA "Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics" (TIMED) і відпрацьований російський оборонний супутник "Космос 2221" пролетіли поряд 28 лютого близько 8:30 ранку за київським часом на висоті в 600 кілометрів. Якби ці два неманеврені супутники зіткнулися, це не лише прирекло б супутник NASA, який відстежує вплив Сонця на атмосферу Землі, але й могло б потенційно запустити каскад катастрофічних зіткнень з іншими об'єктами на орбіті, породивши величезну кількість космічного сміття.

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Обидва апарати не можуть змінити своє положення, відійшовши на іншу висоту, тож наземним спостерігачам не лишалося нічого іншого, окрім як безпорадно спостерігати, не маючи змоги втрутитися. За даними LeoLabs, супутники були на відстані всього 20 метрів один від одного. Враховуючи швидкість, з якою рухаються ці об'єкти — понад 28 165 кілометрів на годину – це було "занадто близько для комфорту".

Потенційний сценарій виникнення уламків супутників на низькій навколоземній орбіті (область космосу в межах 2000 кілометрів від Землі) називається синдромом Кесслера і він був детально зображений у фільмі 2013 року "Гравітація", коли космічний корабель розлетівся на друзки.

Хоча подібний каскад ще не спостерігався, вчені все більше занепокоєні тим, що зростання кількості супутників і космічного сміття робить його більш імовірним. Наразі Міністерство оборони США відстежує 30 000 найбільших уламків, але, за даними NASA, є ще багато таких, які занадто малі, щоб за ними можна було стежити.

Ці дрібні уламки становлять загрозу як для супутників, так і для Міжнародної космічної станції, якій у 2022 році довелося виконувати маневри ухилення від сміття, що утворилося в результаті російських протисупутникових випробувань.

LeoLabs додатково проаналізувала потенційний вплив зіткнення, припустивши, що воно могло створити приблизно від 2000 до 7000 фрагментів, які можна відстежити. Однак скільки було б дрібних уламків, які несуть не меншу загрозу, порахувати важко.

Проблема космічного сміття

Наразі вчені працюють над тим, як подолати проблему космічного сміття.

Наприклад, команда австралійських дослідників запропонувала видаляти дрібне сміття з космосу, підриваючи його лазером .

. Європейське космічне агентство (ЄКА) планує запустити чотирирукого робота, який хапатиме окремі зразки. ЄКА сподівається використати цю місію, заплановану на 2025 рік, як випробування для набагато ширшої операції, що виконуватиметься цілим флотом роботів-прибиральників.

Генеральний директор ЄКА Ян Вернер також закликав запровадити нові правила, які покладуть на компанії та агентства, що запускають супутники, відповідальність за прибирання їхнього сміття.

Сьогодні нам відомо лише про один випадок, коли супутник врізався в інший апарат. Це сталось у 2009 році, коли американський супутник зв'язку Iridium 33 і неактивний російський військовий супутник Космос-2251 зіткнулися на орбіті на висоті близько 789 кілометрів над Сибіром. Це була "найсерйозніша випадкова фрагментація в історії", в результаті якої утворилося понад 1800 уламків розміром понад 10 сантиметрів.