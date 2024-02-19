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Космічне сміття є дуже небезпечним. Для людей на планеті загрози не так багато, як для супутників на орбіті чи МКС. Розганяючись до величезних швидкостей, навіть дрібні частинки, невидимі з Землі, можуть зруйнувати будь-який апарат, залишивши нас без зв'язку чи спостереження. Зіштовхуючись, великі об'єкти розсипаються й породжують тисячі дрібних, які вже неможливо відстежити.

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Космічний апарат ADRAS-J є демонстраційним зразком, запущеним як експеримент. Якщо все складеться добре після запуску з Нової Зеландії в неділю, він стане основою для майбутніх зусиль з очищення космосу від сміття навколо Землі.

Супутник був відправлений у космос ракетою Electron компанії Rocket Lab. Його місія, обрана Японським космічним агентством (JAXA) для першої фази демонстраційної програми комерційного видалення сміття, передбачає, що ADRAS-J зустрінеться зі старим японським розгінним блоком, який перебуває на орбіті з 2009 року.

Апарат ADRAS-J від'єднується від носія та відлітає в космос: відео

Накопичення відходів на орбіті Землі внаслідок десятиліть космічних польотів викликає дедалі більше занепокоєння. Космічні агентства в усьому світі дедалі активніше працюють над рішеннями, у багатьох випадках залучаючи приватні компанії для розробки потенційних варіантів усунення проблеми. Одним з найефективніших способів боротьби з космічним сміттям може бути його зняття з орбіти або переміщення на меншу висоту, щоб воно згоріло в атмосфері Землі.

ADRAS-J стане першим апаратом, який націлиться на існуюче велике космічне сміття, спробує безпечно наблизитися до нього й описати, покладаючись на наземні дані, щоб уточнити місцезнаходження. Протягом наступних кількох місяців він прямуватиме до цілі, а потім зробить знімки уламка й визначить, чи можна його видалити з орбіти.

Чи буде він сам зіштовхувати сміття з орбіти, чи це завдання покладуть на інший апарат, поки не кажуть.