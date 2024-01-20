Деталі

Лабораторія астродинаміки, космічної робототехніки та управління (ARCLab) Массачусетського технологічного інституту оголосила про випуск публічної бета-версії інструмента MIT Orbital Capacity Assessment Tool (MOCAT). Він дає можливість змоделювати космічне середовище, щоб оцінити його поточну засміченість, а також зрозуміти темпи зростання кількості космічного сміття й оцінити ефективність механізмів запобігання цьому.

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MOCAT – інструмент із відкритим вихідним кодом. Бета-версія призначена для того, щоб користувачі могли експериментувати з ним і залишати відгуки, які допоможуть у подальшій розробці. Мова йде і про супутникових операторів, і про регуляторів, і навіть про звичайних відвідувачів інтернету.

Ми сподіваємося залучити світове співтовариство до поліпшення розуміння супутникових орбіт і зробити внесок в екологічне використання космосу,

– каже керівник проєкту, доцент кафедри аеронавтики та астронавтики Массачусетського технологічного інституту Річард Лінарес.

MOCAT складається з двох основних компонентів:

MOCAT-MC моделює більш точно і детально, але вимагає великої продуктивності. Цей модуль оцінює еволюцію космічного середовища за допомогою моделювання індивідуальних траєкторій і аналізу параметрів за методом Монте-Карло, забезпечуючи як загальну картину середовища на високому рівні, так і аналіз точності еволюції окремих космічних об'єктів.

MOCAT Source Sink Evolutionary Model (MOCAT-SSEM) використовує підхід до моделювання з нижчою точністю, який може виконуватися навіть на персональних комп'ютерах від кількох секунд до кількох хвилин.

Доступ до MOCAT-MC і MOCAT-SSEM можна отримати окремо через GitHub.

Нова програма вирізняється серед інших інструментів орбітального моделювання своєю унікальною здатністю симулювати окремі об'єкти, різноманітні параметри, характеристики орбіти, сценарії фрагментації та ймовірності зіткнень.

Команда ARCLab розробляла ці моделі протягом останніх кількох років, заручившись підтримкою Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) та Управління технологій і стратегії NASA. Якихось результатів її роботи поки що представлено не було.