Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) заявила, що вперше в історії наклала "проривний" штраф за космічне сміття, оштрафувавши на 150 000 доларів телекомпанію Dish, яка не змогла належним чином утилізувати свій відпрацьований супутник EchoStar-7. Він знаходиться на орбіті з 2002 року.

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Що відомо

Коли термін експлуатації геостаціонарного супутника добіг кінця, Dish повинна була перемістити його на 300 кілометрів вище звичайної робочої орбіти. Але через те, що паливо закінчувалося, зробити цього не вдалося – апарат підняли лише на 120 кілометрів вище початкової орбіти, де він "може викликати проблеми".

Американські регулятори, які нещодавно активізували свої зусилля з очищення орбіти від сміття, хочуть, щоб компанія визнала свою провину та виплатила штраф. Сама ж Dish виступає проти вимог, заявляючи, що комісія не зробила "жодних конкретних висновків про те, що EchoStar-7 створює загрозу безпеці". Компанія заявляє, що її супутник є старим апаратом, який не підпадає під нові правила FCC.

Імовірно, телекомпанія оскаржить рішення, щоб скасувати штраф. Але чим би це все не скінчилося, можна впевнено говорити, що прецедент запустить подальші рухи в цьому напрямку, а регулятори таким чином показують, що мають сильні правоохоронні повноваження та здатність забезпечити виконання своїх правил.

За оцінками Європейського космічного агентства, на орбіті Землі знаходиться близько мільйона уламків розміром більше сантиметра – достатнього, щоб вивести з ладу космічний корабель. Якщо не контролювати ситуацію, рано чи пізно накопичення орбітального сміття досягне критичної точки, загрожуючи космічним станціям, астронавтам і супутникам.