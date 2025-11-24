Що означає досягти однієї світлової доби?

Швидкість світла становить близько 299 тисяч кілометрів на секунду. Згідно з теорією Ейнштейна, це максимальний показник, якого можна досягти у нашому Всесвіті. Однак, хоча це здається надзвичайно високою швидкістю, масштаби космосу такі величезні, що навіть світло потребує тривалого часу для подолання великих відстаней, пише 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Наразі зонд перебуває приблизно за 25,3 мільярда кілометрів від нашої планети, а радіосигнал, надісланий до нього, йде 23 години 32 хвилини і 35 секунд, за даними NASA.

Проте за розрахунками вчених, орієнтовно 15 листопада 2026 року апарат подолає позначку у 25,9 мільярда кілометрів, після чого зв'язок з ним перетне межу в одну світлову добу.

Для порівняння: сигнал до Місяця та назад займає лише 2,6 секунди, до Марса потрібно чекати до чотирьох хвилин, до Юпітера – до 52 хвилин, а до Плутона – майже сім годин. Саме через такі затримки автоматичні апарати, що досліджують далекі планети, мають діяти автономно, адже чекати команд з Землі часто означає ризикувати успіхом місії.

Що ми знаємо про місію "Вояджерів"?

Апарат Voyager 1 був відправлений у космос для вивчення Юпітера та Сатурна, після чого продовжив рух у міжзоряний простір, звідки вже ніколи не повернеться. Попри майже п'ятдесятирічний вік та екстремальні умови – холод, радіацію та величезну віддаль від Сонця – зонд досі працює. Його живлення забезпечує ядерне джерело енергії, яке, за прогнозами, вичерпається протягом найближчих років.

Разом з Voyager 1 у космосі перебуває його близнюк Voyager 2, який поки що відстає і знаходиться на відстані 19,5 світлових годин від Землі.

Обидва апарати лишаються на зв'язку з центром керування завдяки системі Deep Space Network, що дозволяє NASA підтримувати контакт із найвіддаленішими дослідницькими місіями.

Як тепер відбуватиметься зв'язок?

Коли Voyager 1 перетне цю символічну межу, будь-яка команда, надіслана до нього з Землі, потребуватиме двох повних днів лише для підтвердження отримання вказівок (туди й назад), що робить управління апаратом справжнім випробуванням терпіння для інженерів космічного агентства.