Що відбувається з "Вояджером-2"

Цей космічний апарат зараз досліджує зовнішні межі Сонячної системи на відстані 20,5 мільярда кілометрів від Землі. Пролетівши таку величезну відстань, він неминуче зазнав впливу часу, але NASA робить усе можливе, щоб підтримувати його якомога довше й продовжувати збирати цінні дані про настільки віддалений від нас космічний простір, йдеться на сторінці агентства.

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У вівторок NASA оголосило, що інженери місії вимкнули прилад для вивчення плазми на борту "Вояджера-2" через те, що його електричне живлення зменшилося. На борту космічного апарата все ще є чотири наукові прилади для вимірювання різних елементів міжзоряного простору, що функціонують, але вони більше не зможуть визначати кількість плазми (або електрично заряджених атомів) і напрямок, в якому вона тече.

Це був крайній і дуже небажаний захід для NASA, але його довелося зробити. Зонди-близнюки "Вояджер-1" і "Вояджер-2" живляться від плутонію, що розпадається. Щороку вони втрачають близько 4 ват електроенергії.

Під час своєї подорожі в міжзоряний простір "Вояджер-2" відвідав Юпітер у 1979 році, Сатурн у 1981 році, Уран у 1986 році і Нептун у 1989 році. Пролітаючи повз Нептун, він проклав курс нижче площини екліптики, що врешті-решт привело його до міжзоряного простору у 2018 році. Після того, як місія завершила свій тур до планет-гігантів у 1980-х роках, команда, що стояла за місією, вимкнула кілька наукових інструментів, які більше не були корисними для дослідження міжзоряного простору. Це допомогло космічному апарату заощадити енергію, але безперервний знос його генераторів бере своє.

Минулого року NASA втілило хитромудрий лайфхак, який дозволив "Вояджеру-2" покладатися на невелику кількість резервного живлення, передбаченого для бортового механізму безпеки, покликаного захистити апарат від потенційно руйнівних стрибків напруги. Однак вимкнення чергового наукового інструмента було неминучим.

Тож 26 вересня інженери віддали команду на вимкнення плазмового приладу, якій знадобилося 19 годин, щоб дістатися до далекого зонда, і ще 19 годин, щоб повернути сигнал про підтвердження на Землю. У NASA підтвердили, що команда вимкнення була виконана, і після цього космічний апарат працює в штатному режимі.

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Що відомо про вимкнений прилад

Плазмовий інструмент складається з чотирьох чашок, три з яких спрямовані до Сонця для спостереження за сонячним вітром, а четверта — під кутом для спостереження за плазмою в планетарних магнітосферах, геліосфері та міжзоряному просторі. Цей інструмент мав вирішальне значення для визначення того, що "Вояджер-2" все-таки залишив геліосферу, гігантську невидиму бульбашку навколо Сонця та планет, і попрямував у міжзоряний простір, виявивши зміни в атомах, частинках і магнітних полях.

Зараз цей інструмент є менш корисним, ніж був раніше. Після виходу "Вояджера-2" з геліосфери кількість плазми, виміряна трьома чашками, значно зменшилася, тоді як четверта чаша зібрала обмежену кількість даних через свою орієнтацію відносно напрямку, в якому тече плазма в міжзоряному просторі.

Що далі

За оцінками NASA, "Вояджер-2" має достатньо енергії, щоб продовжувати працювати принаймні з одним науковим інструментом до 2030-х років, а це означає, що космічному агентству доведеться поступово вимикати інструменти космічного апарата один за одним, доки їх не залишиться зовсім.