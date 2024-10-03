Что происходит с "Вояджером-2"

Этот космический аппарат сейчас исследует внешние границы Солнечной системы на расстоянии 20,5 миллиардов километров от Земли. Пролетев такое огромное расстояние, он неизбежно подвергся влиянию времени, но NASA делает все возможное, чтобы поддерживать его как можно дольше и продолжать собирать ценные данные о столь отдаленном от нас космическом пространстве, говорится на странице агентства.

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Во вторник NASA объявило, что инженеры миссии выключили прибор для изучения плазмы на борту "Вояджера-2" из-за того, что его электрическое питание уменьшилось. На борту космического аппарата все еще есть четыре функционирующие научные приборы для измерения различных элементов межзвездного пространства, но они больше не смогут определять количество плазмы (или электрически заряженных атомов) и направление, в котором она течет.

Это была крайняя и очень нежелательная мера для NASA, но ее пришлось предпринять. Зонды-близнецы "Вояджер-1" и "Вояджер-2" питаются от распадающегося плутония. Каждый год они теряют около 4 ватт электроэнергии.

Во время своего путешествия в межзвездное пространство "Вояджер-2" посетил Юпитер в 1979 году, Сатурн в 1981 году, Уран в 1986 году и Нептун в 1989 году. Пролетая мимо Нептуна, он проложил курс ниже плоскости эклиптики, что в конце концов привело его к межзвездному пространству в 2018 году. После того как миссия завершила свой тур к планетам-гигантам в 1980-х годах, команда, стоявшая за миссией, выключила несколько научных инструментов, которые больше не были полезными для исследования межзвездного пространства. Это помогло космическому аппарату сэкономить энергию, но непрерывный износ его генераторов берет свое.

В прошлом году NASA воплотило хитроумный лайфхак, который позволил "Вояджеру-2" полагаться на небольшое количество резервного питания, предусмотренного для бортового механизма безопасности, призванного защитить аппарат от потенциально разрушительных скачков напряжения. Однако отключение очередного научного инструмента было неизбежным.

Поэтому 26 сентября инженеры отдали команду на отключение плазменного прибора, которой понадобилось 19 часов, чтобы добраться до дальнего зонда, и еще 19 часов, чтобы вернуть сигнал о подтверждении на Землю. В NASA подтвердили, что команда выключения была выполнена, и после этого космический аппарат работает в штатном режиме.

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Что известно о выключенном приборе

Плазменный инструмент состоит из четырех чашек, три из которых направлены к Солнцу для наблюдения за солнечным ветром, а четвертая — под углом для наблюдения за плазмой в планетарных магнитосферах, гелиосфере и межзвездном пространстве. Этот инструмент имел решающее значение для определения того, что "Вояджер-2" все-таки оставил гелиосферу, гигантский невидимый пузырь вокруг Солнца и планет, и направился в межзвездное пространство, обнаружив изменения в атомах, частицах и магнитных полях.

Сейчас этот инструмент является менее полезным, чем был раньше. После выхода "Вояджера-2" из гелиосферы количество плазмы, измеренное тремя чашками, значительно уменьшилось, тогда как четвертая чаша собрала ограниченное количество данных из-за своей ориентации относительно направления, в котором течет плазма в межзвездном пространстве.

Что дальше

По оценкам NASA, "Вояджер-2" имеет достаточно энергии, чтобы продолжать работать по крайней мере с одним научным инструментом до 2030-х годов, а это означает, что космическому агентству придется постепенно выключать инструменты космического аппарата один за другим, пока их не останется совсем.