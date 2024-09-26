Что задумали ученые

Хотя человечество уже много лет имеет дело с аппаратами, которые возвращаются из невесомости в атмосферу и сгорают в ней, мы все еще не до конца понимаем, что в этот момент происходит, поэтому Destructive Reentry Assessment Container Object (или просто DRACO) предназначен именно для этой цели, сообщили в ЕКА. Вскоре после выхода на орбиту Земли спутник начнет спуск обратно в атмосферу планеты. При этом он будет фиксировать каждую секунду этого своеобразного процесса самопожертвования на специальные датчики.

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Сам космический аппарат весит около 200 килограммов и не имеет силовой установки, а также не подключен к навигационной или коммуникационной системам. Ученые строят аппарат так, чтобы его внешние оболочки сгорели в атмосфере, но особо прочная внутренняя капсула, которая будет собирать данные, осталась целой. Это своеобразный черный ящик космического аппарата, из которого потом извлекут все собранные данные.

ЕКА разрабатывает миссию DRACO, запуск которой запланирован на 2027 год, чтобы улучшить возможности возвращения космических аппаратов в атмосферу и помочь уменьшить накопление космического мусора на орбите Земли.

Наука о возвращении в атмосферу является важным элементом проектирования мероприятий по ликвидации космического мусора. Нам нужно получить больше информации о том, что происходит, когда спутники сгорают в атмосфере, а также проверить наши модели вхождения в атмосферу,

– говорит Хольгер Краг, руководитель отдела космической безопасности ЕКА.

Уникальные данные, собранные аппаратом, помогут разработать технологии для создания более безопасных спутников, похожих на современные экземпляры Starlink, которые способны самостоятельно сходить с орбиты и сгорать в атмосфере в случае необратимой поломки или окончания срока службы. Такие аппараты не будут висеть десятилетиями в небе, создавая опасность для все еще работающих спутников.

Как это будет