"Вояджер-1" знову працює

Інженерам NASA вдалося повністю відновити працездатність космічного зонда. Хороші новини надійшли після семи місяців технічних труднощів.

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У листопаді 2023 року "Вояджер-1", який знаходиться на відстані понад 24 мільярдів кілометрів, від Землі, почав надсилати дивні, нечитабельні дані, і відтоді команда працювала над тим, щоб з'ясувати причину проблеми. Хоча апарат, здавалося, чудово отримував і виконував команди, жодні з наукових та інженерних даних, які він надсилав додому, не мали сенсу.

У квітні команда простежила проблему до пошкодженої пам'яті в комп'ютері підсистеми польотних даних (FDS) зонда і згодом змогла відновити роботу двох приладів, які надсилали наукові дані. Але тепер усі чотири прилади "Вояджера-1" знову надсилають дані, які можна прочитати, повідомляє NASA.

Хоча "Вояджер-1" повертається до проведення наукових досліджень, необхідно виконати додаткові дрібні роботи, щоб усунути наслідки цієї проблеми. Серед інших завдань, інженери ресинхронізують програмне забезпечення хронометражу на трьох бортових комп'ютерах космічного апарата, щоб вони могли виконувати команди в потрібний час. Команда також проведе технічне обслуговування цифрового магнітофона, який записує деякі дані для приладу плазмових хвиль, що надсилаються на Землю двічі на рік, тоді як більшість наукових даних обох "Вояджерів" надсилаються безпосередньо на Землю та не записуються.

"Вояджер-1 був запущений у 1977 році, тому той факт, що він досі працює в будь-якому стані, є неймовірним. Але тепер він може повернутися до своїх обов'язків, безпосередньо вивчаючи міжзоряний простір.

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Що ми знаємо про Voyager

"Вояджери" – єдині створені людиною космічні апарати, які перетнули межу геліосфери й тепер перебувають у міжзоряному просторі. Ці зонди дали людству перше уявлення про те, що відбувається в безкрайній порожнечі космосу.

"Вояджер-1" був запущений 5 вересня 1977 року . Він минув Юпітер у березні 1979-го, досяг Сатурна в листопаді 1980-го.

. Він минув Юпітер у березні 1979-го, досяг Сатурна в листопаді 1980-го. "Вояджер-2" стартував трохи раніше, 20 серпня 1977 року, але його траєкторія була такою, що повз Юпітер він пройшов пізніше, ніж його брат, у липні 1979 року. До Сатурна він прилетів у серпні 1981-го, облетів Уран у січні 1986-го і Нептун — у серпні 1989 року.

У лютому 2024 року ми писали, що команда, яка керує зондом, висловила впевненість у тому, що вона знайшла проблему у "Вояджері-1". Але інженери та оператори заявили тоді про сумніви щодо того, чи вдасться їм повернути космічний зонд до життя. На щастя, вони досягли успіху.