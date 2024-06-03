Що відомо

Відбулося це 24 травня на висоті 600 кілометрів над поверхнею Землі. Експерти за межами Китаю точно не знають, що це за об'єкт, але вважають, що це може бути невеликий супутник або частина обладнання, викинута перед тим, як корабель зійде з орбіти.

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Космічні сили США відстежують цей літак відтоді, як він стартував на борту ракети Long March 2F з космодрому Цзюцюань 14 грудня. Про нього відомо небагато, хоча він схожий на секретний космічний літак Boeing X-37B, розроблений у США, який здатний здійснювати багаторічні експедиції на орбіту. Китайський секретний космічний літак вперше стартував у 2020 році і пробув на орбіті лише два дні. Однак під час своєї другої подорожі, яка розпочалася наприкінці 2022 року, він пробув у космосі 276 днів.

Наступні зображення показують Shenlong (перший рендер) у порівнянні з Boeing X-37B (другий рендер). Це не справжні знімки, а лише комп'ютерні зображення, якими їх уявляють художники на основі описів. Якщо літак Boeing ми кілька разів бачили, то китайський апарат тримається в суворій таємниці.

Незабаром після запуску минулого року "Шеньлун" (що означає "Божественний дракон") розгорнув шість менших об'єктів, кожен з яких, як виявилося, випромінював якийсь сигнал. Досі китайські офіційні особи зберігали таємницю щодо літака та його діяльності, не розкриваючи природу таємничих об'єктів і навіть не визнаючи їх існування.

Після роботи на орбіті протягом певного часу експериментальний космічний корабель повернеться до призначеного місця посадки в Китаї. Протягом цього періоду він здійснюватиме перевірку технологій багаторазового використання та космічні наукові експерименти, як і планувалося, надаючи технічну підтримку мирному використанню космосу,

– повідомило китайське державне агентство Сіньхуа раніше.

Ми не можемо стверджувати, що технологія має військове застосування, однак навряд чи можна очікувати від Китаю чогось іншого в нинішніх умовах.

Космічний літак X-37B американських військових також перебуває на навколоземній орбіті. Апарат стартував 28 грудня на ракеті SpaceX Falcon Heavy. Той факт, що обидві місії працюють одночасно, "ймовірно, не є збігом", – сказав в інтерв'ю журналу Air & Space Forces начальник космічних операцій Космічних сил США Б. Ченс Зальцман.