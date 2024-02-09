Як розповідають учені, "Вояджер-1", який був запущений 5 вересня 1977 року, перестав підтримувати зв'язок із центром управління польотами на Землі. Ніхто не знає, коли він зможе повернутися в онлайн-режим, і чи зможе взагалі.

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В інтерв'ю Ars Technica керівниця проєкт "Вояджер" Сюзанна Додд сказала, що 46-річний апарат, який зараз перебуває на відстані близько 15 мільярдів миль від Землі, знаходиться в гіршому стані, ніж вона коли-небудь бачила.

Ще в листопаді комп'ютерний збій призвів до того, що апарат перестав надсилати свої телеметричні дані назад до NASA. Відтоді команда Лабораторії реактивного руху в Каліфорнії, по суті, керує ним наосліп.

Було б найбільшим дивом, якби ми повернули його назад. Ми, звичайно, не здаємося. Це, безумовно, найсерйозніша [проблема] з того часу, як я почала керувати проєктом,

– каже Додд.

Запущений за кілька тижнів після "Вояджера-2", цей новаторський на той час зонд провів перші три чверті своєї подорожі, пролітаючи зовнішні межі нашої Сонячної системи, а з 2012 року офіційно займається дослідженням міжзоряного простору. Протягом десятиліть він стикався з різними технічними труднощами, але останнім часом з'явилися розмови про неминучість його загибелі.

"Не хочу здаватися похмурою, але багато людей з "Вояджера" померли. Людей, які побудували космічний корабель, вже немає серед живих. У нас є досить хороший набір документації, але багато з неї на папері, тому доводиться займатися археологічними розкопками, щоб отримати документи", – додає вчена.

Поточна проблема "Вояджера-1", схоже, пов'язана з його підсистемою польотних даних (FDS), одним з трьох основних комп'ютерів, що відповідає за надсилання операційних даних на Землю. Протягом останніх трьох місяців команда місії, що складається лише з восьми експертів, намагається точно визначити, що саме несправне, але це досить складно зробити, коли зонд не може надіслати власну діагностику.

Хоча команда на "99,9 відсотка" впевнена, що з'ясувала, що не так з "Вояджером-1", вони не змогли нічого з цим зробити, оскільки проблема пов'язана з пошкодженою пам'яттю. Це означає, що вони не можуть "бачити далі, ніж сам глюк". "Трохи [пам'яті] було перевернуто або пошкоджено, – пояснює Додд. – "Але без телеметрії ми не можемо побачити, де саме пошкоджена пам'ять FDS".

Така тривала відсутність зв'язку, яка переривалася лише сигналами, що повідомляли NASA про те, що "Вояджер-1" усе ще живий. Але, на жаль, це означає, що ми наблизились до того моменту, коли нам доведеться назавжди попрощатися з легендарним зондом.