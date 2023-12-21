Що відомо

Відразу після запуску за допомогою ракети Long March 2F корабель ліг на низьку орбіту, подібну до орбіти попередніх випробувальних місій, запущених у вересні 2020 і серпні 2022 року. У попередніх випадках за космічним апаратом також відстежувалися непізнані об'єкти. На думку експертів, це можуть бути супутники-інспектори, призначені для стеження за тестовим апаратом і збору інформації про нього.

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Судячи з радіовипромінювання цих об'єктів, це можуть бути невеликі китайські супутники "Бансін", які раніше використовувалися для передачі зображень інших космічних апаратів.

Астроном-любитель Скотт Тіллі назвав об'єкти "таємничими напарниками" і дав їм умовні імена – від OBJECT A до OBJECT F. Як він пояснив, випромінювання від кожного пристрою являє собою суміш сигналів, однак лише деякі з них несуть хоч якусь корисну інформацію.

Наприклад, ОБ'ЄКТ А своїм випромінюванням нагадує попередні запуски. Тіллі зазначає, що "сигнал модулюється обмеженою кількістю даних".

ОБ'ЄКТ D та ОБ'ЄКТ E подавали сигнали без жодних даних. Крім того, вони були переривчастими, а це означає, що наземним спостерігачам довелося працювати протягом кількох днів, щоб зібрати достатньо деталей.

Астроном каже, що супутникові трекери могли пропустити сигнали під час попередніх місій, якщо вони теж були короткими спалахами, але навіть так ця місія дещо відрізняється від попередніх.

Нам слід звернути увагу на близькі зіткнення між об'єктом А і об'єктами D та E. D і E перебувають на досить еліптичних орбітах, тоді як А — на майже круговій орбіті,

– сказав Тіллі.

Призначення та можливості експериментального китайського літака лишаються невідомими. Він, як кажуть, має багато спільного з американським X-37B компанії Boeing, який також розробляється в умовах високої секретності. Це багаторазовий космічний літак з крилами, який розробляється ще з 2004 року. 24 грудня він повинен здійснити наступний політ.