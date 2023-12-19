Що відомо про цей супутник

Побудований у Великій Британії HotSat-1 був оснащений середньохвильовою інфрачервоною камерою. Термодатчик давав йому змогу відстежувати гарячі та холодні об'єкти на поверхні Землі розміром від 3,5 метрів у поперечнику — це рекордно висока роздільна здатність для тепловізійної зйомки з орбіти.

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Головним завданням пристрою було виявити будівлі, які витрачають енергію даремно, за їхніми тепловими характеристиками, а потім запропонувати власникам рішення, які могли б заощадити їм гроші і скоротити викиди вуглекислого газу. Мова не тільки про житлові будинки, а й про громадські будівлі, фабрики та іншу інфраструктуру.

З посиланням на SatVu, лондонську компанію, що стоїть за цим проєктом, BBC повідомляє, що відновлювати роботу HotSat-1 не планують. Супутник був повністю застрахований, його замінять у 2025 році. А поки що виробник працює з експертною комісією, щоб встановити, що саме пішло не так. Інженери хочуть засвоїти уроки з проєкту для наступної місії, адже SatVu сподівається зрештою запустити сім таких тепловізорів на орбіту.

Перші знімки, отримані з супутника, були опубліковані на початку жовтня. Зокрема, вдалося відстежити детальний тепловий слід лісових пожеж, що спустошили Північно-Західні території Канади в червні. А також оцінити розподіл тепла всередині кількох міст (житлових районів і промзон), що виявило низку проблем — таких, як зони перегріву.

У компанії зазначають, що навіть цей короткий політ апарата можна вважати успішним: супутник здійснив тисячі витків, передаючи теплові зображення і відео різних місць на всіх континентах, а також над полюсами Землі та океанами.