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25 лютого Лабораторія реактивного руху NASA (JPL) вимкнула підсистему космічних променів "Вояджера-1". 25 березня інженери планують вимкнути прилад низькоенергетичних заряджених частинок "Вояджера-2", повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву NASA.

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З моменту запуску "Вояджери" були рок-зірками далекого космосу, і ми хочемо, щоб так було якомога довше. Але електрична енергія закінчується. Якщо ми зараз не вимкнемо прилади на кожному "Вояджері", їм, імовірно, вистачить енергії лише на кілька місяців, перш ніж нам доведеться оголосити про завершення місії,

– сказала Сюзанна Додд, яка керує проєктом у JPL.

Обидва апарати працюють на радіоізотопних термоелектричних генераторах, які використовують ізотопи плутонію-238. Вони радіоактивно розпадаються, чим постачають енергію для роботи бортових приладів і комп'ютерів. На жаль, генератори втрачають приблизно чотири вати потужності щороку, а це означає, що їхні дні полічені.

Кожен зонд продовжуватиме працювати з трьома науковими приладами на борту. Ще по сім приладів були вимкненні в попередні роки. В останньому такому випадку, про який ми писали у жовтні минулого року, NASA вимкнуло плазмовий науковий інструмент "Вояджера-2" через погіршення продуктивності.

Попри все, обидва космічні апарати постійно зіштовхуються з проблемами:

Спочатку "Вояджер-1" цілих сім місяців не працював належним чином, посилаючи дуже дивні сигнали. Зрештою, в червні 2024 року проблему було виправлено. Аналогічна проблема виникала два роки тому.

Потім "Вояджер-2" знеструмився на два тижні після того, як три роки тому потребував технічної допомоги.

Крім того, не можна не згадати ситуацію, коли антени одного з апаратів тимчасово спрямувалися в інший бік, що унеможливимо нормальне спілкування з ним.

NASA все ще надає великого значення зондам "Вояджер". Кожну хвилину, проведену в космосі, вони досліджують регіон, де раніше не бував жоден космічний корабель. На жаль, кожен такий день може стати для них останнім. Вчені роблять буквально все можливе, щоб розтягнути їхнє дослідження якомога довше й зібрати максимально багато інформації про те, що відбувається за межами нашої Сонячної системи.