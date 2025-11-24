Что значит достичь одного светового дня?

Скорость света составляет около 299 тысяч километров в секунду. Согласно теории Эйнштейна, это максимальный показатель, которого можно достичь в нашей Вселенной. Однако, хотя это кажется чрезвычайно высокой скоростью, масштабы космоса такие огромные, что даже свет требует длительного времени для преодоления больших расстояний, пишет 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Сейчас зонд находится примерно в 25,3 миллиарда километров от нашей планеты, а радиосигнал, отправлен к нему, идет 23 часа 32 минуты и 35 секунд, по данным NASA.

Однако по расчетам ученых, ориентировочно 15 ноября 2026 года аппарат преодолеет отметку в 25,9 миллиарда километров, после чего связь с ним пересечет границу в одни световые сутки.

Для сравнения: сигнал к Луны и обратно занимает всего 2,6 секунды, до Марса нужно ждать до четырех минут, до Юпитера – до 52 минут, а до Плутона – почти семь часов. Именно из-за таких задержек автоматические аппараты, исследующие далекие планеты, должны действовать автономно, ведь ждать команд с Земли часто означает рисковать успехом миссии.

Что мы знаем о миссии "Вояджеров"?

Аппарат Voyager 1 был отправлен в космос для изучения Юпитера и Сатурна, после чего продолжил движение в межзвездное пространство, откуда уже никогда не вернется. Несмотря на почти пятидесятилетний возраст и экстремальные условия – холод, радиацию и огромное расстояние от Солнца – зонд до сих пор работает. Его питание обеспечивает ядерный источник энергии, который, по прогнозам, иссякнет в течение ближайших лет.

Вместе с Voyager 1 в космосе находится его близнец Voyager 2, который пока отстает и находится на расстоянии 19,5 световых часов от Земли.

Оба аппарата остаются на связи с центром управления благодаря системе Deep Space Network, что позволяет NASA поддерживать контакт с самыми отдаленными исследовательскими миссиями.

Как теперь будет происходить связь?

Когда Voyager 1 пересечет эту символическую границу, любая команда, отправлена к нему с Земли, потребует двух полных дней только для подтверждения получения указаний (туда и обратно), что делает управление аппаратом настоящим испытанием терпения для инженеров космического агентства.