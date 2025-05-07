Україна в зоні ризику: де може впасти радянський космічний корабель, який от-от зійде з орбіти

Над Землею нависає загроза з минулого – радянський космічний зонд, що понад пів століття перебував на орбіті, цього тижня має впасти назад в атмосферу. Його траєкторія імовірного приземлення покриває значну частину планети, зокрема й Україну.

Де може впасти "Космос 482"

Космічний апарат "Космос 482", запущений СРСР у 1972 році, незабаром може впасти на Землю. Після понад 50 років перебування на орбіті, він, за прогнозами, увійде в атмосферу між 8 і 12 травня. Очікується, що він рухатиметься зі швидкістю приблизно 242 кілометрів на годину, нагадуючи метеор, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Як усе починалося Старий радянський зонд, який зазнав невдачі під час запуску 53 роки тому, впаде на Землю

Зонд був частиною радянської програми "Венера", яка мала на меті вивчення цієї планети. Він мав стати компаньйоном успішного апарата "Венера-8", однак через збій у роботі ракети-носія "Союз" не вийшов на потрібну траєкторію й залишився на орбіті навколо Землі. Основна частина апарата зійшла з орбіти ще 1981 року, але капсула вагою 495 кілограмів і досі лишається на орбіті, готова до падіння.

Ця капсула спроєктована так, щоб витримати спуск у щільну атмосферу Венери, тому вона, ймовірно, витримає й повторний вхід у земну атмосферу, впавши на поверхню майже неушкодженою. Її падіння може нагадувати падіння важкого металевого ядра, тому об'єкт становить відчутну небезпеку.

Втім, де саме відбудеться входження в атмосферу й падіння, поки що ніхто не знає. Потенційна зона падіння охоплює величезну територію – між 52 градусами північної та південної широти. Це включає більшість населених регіонів Землі – Північну та Південну Америку, Африку, Австралію, майже всю Європу та значну частину Азії. Про це повідомив фахівець з космічної ситуаційної обізнаності Марко Лангбрук із Технічного університету Делфта.



Помаранчевим показано зону, де може впасти старий радянський апарат / Колаж 24 Каналу

Серед можливих місць падіння – великі міста, включно з Нью-Йорком, Лондоном, Пекіном та Києвом. Та попри це, експерти заспокоюють – імовірність прямого влучання в населений пункт залишається вкрай низькою через величезні розміри планети. Майже 71% поверхні Землі покрито водою, тож імовірність падіння в океан значно вища.

Астрофізик Джонатан Макдауелл із Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики зазначає, що ймовірність, що уламок впаде безпосередньо на людину, становить приблизно 1 до 7000.

Точну траєкторію падіння можна буде визначити лише тоді, коли "Космос 482" почне входити в атмосферу – орієнтовно 10 травня, хоча ця дата може зсунутися на кілька днів у той чи інший бік.