Apple готує ще два святкові заходи до свого 50-річчя: що там покажуть

Компанія Apple продовжує святкування свого 50-річчя серією подій по всьому світу. Після несподіваного концерту в Нью-Йорку нові заходи відбудуться в Азії – у Китаї та Південній Кореї. Там заплановані виступи, творчі сесії та зустрічі з артистами.

Чергові події, присвячені ювілею Apple, мають пройти біля магазину компанії в Ченду та в її флагманській точці в Сеулі. Ритейл-простір Apple Taikoo Li Chengdu тимчасово закрили 18 березня. Офіційних пояснень не надали, однак фото в соцмережах свідчать про підготовку сцени на площі перед магазином – імовірно для музичного або танцювального виступу. Про це пише Macrumors.

Дивіться також Топфахівець Apple з Home-пристроїв пішов до виробника розумних кілець

Що відомо про нові святкові заходи?

Того ж дня інша подія відбудеться в магазині Apple Myeongdong у Сеулі. Там компанія організує спеціальну сесію Today at Apple за участю південнокорейського бойз-бенду CORTIS. Захід триватиме з 16:00 до 17:00 за місцевим часом і вже повністю заброньований.

Під час зустрічі учасники гурту розкажуть про створення дебютного альбому, свою творчу концепцію та використання техніки Apple для запису ідей, музики та відео. Подія є частиною глобальної програми святкування 50-річчя компанії.

Як пише 9to5mac, Apple офіційно виповниться 50 років 1 квітня 2026 року. Компанія заявила, що протягом березня проводитиме зустрічі та виступи "по всьому світу", демонструючи, як її продукти допомагають творчості та самовираженню. Фотозвіти з цих заходів планують публікувати на сайті Apple Newsroom.

Генеральний директор Tim Cook підкреслив, що принцип "мислити інакше" завжди був основою філософії компанії. Саме він, за його словами, спонукав створювати продукти, які допомагають людям спілкуватися, творити та втілювати ідеї.

Слоган "Think Different" став знаковою рекламною кампанією Apple наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років і нині використовується як символ її інноваційної спадщини