OpenAI представляє Deep Research для складних і об'ємних завдань у ChatGPT

Лише через кілька днів після Copilot ми отримали функцію глибоких міркувань у складі ChatGPT. Але, на відміну від чат-бота Microsoft, у цьому випадку компанія пропонує новішу мовну модель в основі – не o1, а o3. Як це працює та яку користь може принести?

Що потрібно знати

Deep Research – це нова функція у вигляді кнопки, яку ви можете включити у вікні введення запиту. Вона розташовується поряд із кнопкою пошукової системи, але доступна наразі лише підписникам найдорожчого тарифного плану за 200 доларів. Натискаючи її, введіть своє повідомлення для чат-бота й таким чином він зрозуміє, що це не звичайний швидкий запит, а завдання для тривалого й детального розгляду "сотень" джерел, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Суть функції – у синтезі великих обсягів інформації та глибшому дослідженні питань "на рівні дослідника-аналітика". Модель o3 створена саме для цього. Користувачі ChatGPT зможуть використовувати функцію Deep Research для виконання багатоетапних дослідницьких завдань.

Поки що нова можливість обмежена лише 100 запитами на місяць. Найближчим часом доступ до Deep Research отримають користувачі тарифних планів ChatGPT Plus і Team. Безплатним користувачам вона також стане доступна, але пізніше. Компанія не називає термінів.

Як можна зрозуміти, для виконання запиту вам може знадобитися деякий час – від 5 до 30 хвилин, як зазначили розробники. Натомість ви отримуєте глибокий виклад думок, цитати, структурований матеріал та інше. Функція явно сподобається студентам для написання дипломних робіт. Тепер замість того, щоб витрачати кілька годин на пошук, аналіз і компіляцію купи джерел, Deep Research пропонує зробити це за хвилини.

Він за десятки хвилин виконує те, на що людині знадобилося б багато годин,

– каже OpenAI.

Нову можливість тестували на реальних завданнях, для ефективного пошуку нішевої, неінтуїтивно зрозумілої інформації, яка потребує перегляду декількох джерел. При цьому, як зазначає компанія, процес обробки запиту детально відображається в бічній панелі.

Наразі кінцевий результат доступний у вигляді текстового звіту в чаті. Але протягом наступних кількох тижнів OpenAI також додасть вбудовані зображення, візуалізації даних та інші аналітичні результати в ці звіти для додаткової ясності та контексту. Крім того, ви зможете самі завантажувати в рамках запиту PDF-файли та електронні таблиці, щоб включити їх до процесу обробки.

Є проблеми

В майбутньому ChatGPT також матиме можливість для користувачів підключатися до більш спеціалізованих джерел даних, щоб зробити його результати ще більш точними та персоналізованими.

Що стосується обмежень, OpenAI стверджує, що ChatGPT іноді може галюцинувати, вигадуючи або викривлюючи факти, робити неправильні висновки при проведенні глибоких досліджень, хоча і "значно рідше", ніж інші сучасні моделі.

Крім того, агенту іноді буває важко відрізнити достовірну інформацію від чуток.

Користувачі також можуть помітити деякі помилки форматування.

Ми очікуємо, що всі ці проблеми швидко вирішаться зі збільшенням використання й часом,

– зазначають у компанії.

Є конкуренти

Якщо все це звучить знайомо, це тому, що пакет Google Advanced включає власну функцію Deep Research, яка не тільки має ту саму назву, але й пропонує той самий набір можливостей. Однією з істотних відмінностей між ними є те, що Google пропонує доступ до Gemini Advanced через свій план One AI Premium вартістю 20 доларів на місяць.

Для того, щоб почати користуватися версією Deep Research від OpenAI, вам знадобиться план ChatGPT Pro за 200 доларів на місяць. Принаймні поки що.

Глибокі дослідження в ChatGPT наразі дуже ресурсомісткі. Чим довше триває дослідження запиту, тим більше потрібно обчислень для висновків,

– кажуть в OpenAI.

Тести

Функція Deep Research пройшла так званий "Останній іспит людства". Це нове дослідження, яке тестує моделі штучного інтелекту в широкому діапазоні предметів на питаннях експертного рівня. Він містить понад 3 000 запитань з кількома варіантами відповідей і коротких відповідей з більш ніж 100 предметів. У цьому тесті Deep Research набирає рекордні 26,6% точності.

OpenAI також стверджує, що ця модель досягла нового найсучаснішого результату в GAIA, ще одному публічному тесті, який оцінює ШІ на реальних питаннях.

Що далі

OpenAI заявляє, що працює над версією Deep Research, яка базується на меншій і більш економічно ефективній моделі. Це дозволить компанії запропонувати більше варіантів на різних тарифних планах.

OpenAI сподівається, що інструмент потрапить до рук користувачів Plus "приблизно через місяць" після завершення тестування на безпеку.

Як і у випадку з більшістю інших нещодавніх релізів компанії, європейським користувачам доведеться почекати, перш ніж вони зможуть випробувати інструмент: Deep Research поки що недоступний для жителів Великої Британії, Швейцарії та країн ЄС.

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