Як отримати доступ
Модель o1 витрачає значно більше часу на роздуми, ніж інші системи ШІ, але натомість вона пропонує глибокі наукові дослідження практично будь-якого питання та розв'язання складніших проблем. Компанія попереджає, що генерування відповіді може зайняти близько 30 секунд, тож вам потрібно буде запастися терпінням і навряд чи ви будете застосовувати нову функцію для абсолютно кожного запиту, пише 24 Канал.
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- Протягом останніх кількох місяців моделі серії o1 були доступні користувачам ChatGPT з платними акаунтами ChatGPT Plus, Pro і ChatGPT Team.
- У жовтні 2024 року корпорація Microsoft оголосила про нову тестову функцію Copilot Labs під назвою Think Deeper для користувачів Copilot Pro. Вона, власне, й використовувала модель глибоких міркувань o1 від OpenAI, щоб допомогти користувачам вирішувати складні завдання.
- Тепер Microsoft оголосила, що робить функцію Think Deeper безкоштовною для всіх користувачів Copilot.
Генеральний директор Microsoft AI Мустафа Сулейман написав наступне про запуск функції Think Deeper для користувачів Copilot: "Можливі варіанти використання цієї функції дійсно безмежні. Я щиро радий, що десятки мільйонів наших користувачів отримують таку можливість. У нас є ще багато чого в планах, і я не можу дочекатися, щоб розповісти про це вам. А поки що життя сповнене хаосу та складних проблем. Дозвольте Think Deeper узяти на себе частину розумового навантаження".
Щоб скористатися новою функцією Think Deeper, користувачі можуть зайти на сайт Copilot і активувати відповідну нову кнопку, яка з'явилася у рядку введення запиту. Після цього напишіть ваш запит і відправте повідомлення.
Нова можливість також уже почала поширюватися для додатків на смартфонах, але не всі користувачі поки що отримали це оновлення.