Как получить доступ
Модель o1 тратит значительно больше времени на размышления, чем другие системы ИИ, но взамен она предлагает глубокие научные исследования практически любого вопроса и решения сложных проблем. Компания предупреждает, что генерирование ответа может занять около 30 секунд, поэтому вам нужно будет запастись терпением и вряд ли вы будете применять новую функцию для абсолютно каждого запроса, пишет 24 Канал.
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- В течение последних нескольких месяцев модели серии o1 были доступны пользователям ChatGPT с платными аккаунтами ChatGPT Plus, Pro и ChatGPT Team.
- В октябре 2024 года корпорация Microsoft объявила о новой тестовой функции Copilot Labs под названием Think Deeper для пользователей Copilot Pro. Она, собственно, и использовала модель глубоких рассуждений o1 от OpenAI, чтобы помочь пользователям решать сложные задачи.
- Теперь Microsoft объявила, что делает функцию Think Deeper бесплатной для всех пользователей Copilot.
Генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман написал следующее о запуске функции Think Deeper для пользователей Copilot: "Возможные варианты использования этой функции действительно безграничны. Я искренне рад, что десятки миллионов наших пользователей получают такую возможность. У нас есть еще многое в планах, и я не могу дождаться, чтобы рассказать об этом вам. А пока что жизнь полна хаоса и сложных проблем. Позвольте Think Deeper взять на себя часть умственной нагрузки".
Чтобы воспользоваться новой функцией Think Deeper, пользователи уже могут зайти на сайт Copilot и активировать соответствующую новую кнопку, которая появилась в строке ввода запроса. После этого напишите ваш запрос и отправьте сообщение.
Новая возможность также уже начала распространяться для приложений на смартфонах, но не все пользователи пока получили это обновление.