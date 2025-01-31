Гонитва за штучним інтелектом

Нову заяву, як зазначають ЗМІ, Цукерберг зробив у середу під час телефонного дзвінка з приводу результатів діяльності компанії за перший квартал. Це узгоджується з його заявою минулого тижня, коли він оголосив, що лише у 2025 році Meta витратить понад 60 мільярдів доларів на ШІ, у першу чергу на центри обробки даних, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Відповідаючи на питання аналітика про вплив DeepSeek на витрати Meta у сфері штучного інтелекту, Цукерберг сказав, що значні грошові вливання й надалі залишатимуться "стратегічною перевагою" для Meta. Ймовірно, він мав на увазі слово "метою". Хай там як, але зрозуміло, що компанія буде все більше вкладатися в інфраструктуру ШІ.

Глава компанії також каже, що Meta тепер вважає DeepSeek новим конкурентом і вчиться на його прикладах, але ще "занадто рано" говорити про те, чи припиниться попит на чипи, оскільки вони залишаються критично важливими для розробки нових моделей. Він також згадав, що Meta має мільярди користувачів.

На цей момент я б поставив на те, що здатність розбудувати таку інфраструктуру буде головною перевагою як для якості послуг, так і для можливості обслуговувати ті масштаби, які ми хочемо,

– сказав Цукерберг.

Цілі Meta з її наступною моделлю, Llama 4, полягають у тому, щоб зробити її найбільш конкурентоспроможною в світі, навіть у порівнянні з закритими моделями (такими як ChatGPT), додав Цукерберг. Він очікує, що вона матиме агентські можливості — те, до чого вже перейшли OpenAI та Anthropic – разом із мультимодальними можливостями.

"Нашою метою з Llama 3 було зробити відкритий код конкурентоспроможним із закритими моделями. А наша мета для Llama 4 – бути лідером", – каже глава компанії.

Зазначимо, що DeepSeek постачається також на основі відкритого коду, тому Meta тут відчуває особливу конкуренцію. Компанія створила 4 команди, які вивчатимуть новий китайський ШІ, щоб зрозуміти, як він досяг таких високих результатів за такі малі гроші.

Наразі незрозуміло, чи нові інвестиції будуть надходити виключно від самої Meta, чи компанія залучатиме сторонніх інвесторів. Головний конкурент, OpenAI, активно залучає гроші від інших компаній, у тому числі й в рамках нової програми Stargate, тому Meta мусить якось конкурувати й тут. У будь-якому випадку, вона одна з найбагатших компаній світу й може дозволити собі просто в нікуди витратити 10 мільярдів на провальну концепцію метавсесвіту.