Відчуй себе оператором дрона: СБС та DeepState запустили симулятор далекобійних ударів по Росії

На інтерактивній мапі DeepStateMap з'явилася гра Deep Strike Arcade. Це спільний проєкт 1 Окремого центру Сил безпілотних систем та команди DeepState, який дозволяє кожному спробувати себе в ролі пілота далекобійного дрона та знищити стратегічні цілі глибоко в тилу ворога.

Віртуальні удари по реальних об'єктах

У центрі ігрового процесу – так звані "далекобійні санкції", які щоночі доставляють підрозділи глибинного ураження. Гравцям пропонують рівні різної складності, де цілями виступають аеродроми, арсенали, об'єкти військово-промислового комплексу та десятки нафтопереробних заводів. Важливо, що всі цілі у грі є справжніми об'єктами, по яких системно відпрацьовують безпілотники 1 Окремого центру СБС. Про це 24 Каналу розповіли представники 1 Окремого центру СБС.

Кожна місія – це не просто політ, а повноцінна операція, де потрібно керувати дроном, уникати ворожих систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби. Окрім екшну, гра має освітній елемент: користувачам розповідають про стратегічне значення кожної цілі для воєнної машини агресора.

Хто створив гру та навіщо вона потрібна?

Над розробкою Deep Strike Arcade працювала технічна команда DeepState разом із фахівцями команди комунікацій "КЛИЧ" Центру рекрутингу СБС. Проєкт став не лише розвагою, а й способом популяризації роботи підрозділу, який завдає нищівних збитків економіці ворога на відстані до 3000 кілометрів.

1 Окремий центр безпілотних систем СБС є одним із найбільш ефективних підрозділів у структурі Збройних Сил України. Свого часу він виріс із першого у світі експериментального батальйону безпілотних авіаційних комплексів, який сформували вихідці із Сил спеціальних операцій та колишнього 14-го окремого полку.

Наразі підрозділ продовжує виконувати розвідувальні та ударні операції стратегічного рівня, а долучитися до його лав можна через офіційну подачу заявки на сайті.