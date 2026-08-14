Виртуальные удары по реальным объектам

В центре игрового процесса – так называемые "дальнобойные санкции", которые каждую ночь наносят удары по целям в глубине территории. Игрокам предлагаются уровни различной сложности, где целями выступают аэродромы, арсеналы, объекты военно-промышленного комплекса и десятки нефтеперерабатывающих заводов. Важно, что все цели в игре являются реальными объектами, по которым систематически отрабатывают беспилотники 1-го Отдельного центра СБС. Об этом 24 Канал рассказал представитель 1-го Отдельного центра СБС.

Каждая миссия – это не просто полет, а полноценная операция, в ходе которой нужно управлять дроном, уклоняться от вражеских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Помимо экшна, игра имеет образовательный элемент: пользователям рассказывают о стратегическом значении каждой цели для военной машины агрессора.

Кто создал игру и зачем она нужна?

Над разработкой Deep Strike Arcade работала техническая команда DeepState совместно со специалистами команды по коммуникациям "КЛИЧ" Центра рекрутинга СБС. Проект стал не только развлечением, но и способом популяризации работы подразделения, которое наносит сокрушительный ущерб экономике врага на расстоянии до 3000 километров.

1-й Отдельный центр беспилотных систем СБС является одним из наиболее эффективных подразделений в структуре Вооруженных Сил Украины. В свое время он вырос из первого в мире экспериментального батальона беспилотных авиационных комплексов, который сформировали выходцы из Сил специальных операций и бывшего 14-го отдельного полка.

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В настоящее время подразделение продолжает выполнять разведывательные и ударные операции стратегического уровня, а присоединиться к его рядам можно, официально подав заявку на сайте.