Чому правило зарядки 20–80% більше не працює для телефонів

Порада заряджати смартфон лише в межах 20–80% роками вважалася універсальною. Але сучасні алгоритми живлення, надшвидкі зарядки та нові сценарії використання змінили ключові причини деградації батарей. Тепер головна загроза для акумулятора зовсім інша.

Правило "20–80%" виникло в епоху, коли акумулятори погано переносили повні цикли заряду та розряду. Особливо небезпечними вважалися фінальні відсотки ближче до 100%, коли напруга зростає, а заряджання сповільнюється, створюючи додаткове навантаження на хімію батареї. Про це розповідає 24 Канал.

Що тепер справді шкодить батареї смартфона?

У 2026 році більшість цього процесу контролюють самі смартфони. Сучасні контролери живлення використовують внутрішні резерви, точно регулюють струм і знижують напругу в критичних зонах. Завдяки цьому крайні рівні заряду вже не є головним чинником зносу. Проте одна проблема залишилася незмінною — тепло.

Перегрів під час заряджання або активного користування сьогодні вважається основною причиною деградації акумуляторів. За температур вище 40–45 °C пришвидшуються хімічні реакції, які руйнують захисний шар на аноді та зменшують кількість доступних іонів літію. Цей процес незворотний і напряму впливає на падіння місткості.

Як пише Slashgear, побоювання щодо швидкої зарядки з появою адаптерів на 120 Вт і більше мають підстави, але виробники намагаються мінімізувати ризики. Xiaomi заявляє, що її 120-ватна технологія зберігає близько 80% початкової місткості після 800 циклів заряджання. Oppo, зі свого боку, говорить про до 1600 циклів завдяки системі Battery Health Engine.

Щоб зменшити теплове навантаження, компанії використовують двосекційні батареї з паралельним заряджанням меншими струмами та виносять найбільш нагріті елементи контролера безпосередньо в блок живлення. Водночас фізичні обмеження нікуди не зникають: швидке заряджання майже завжди супроводжується вищими температурами, ніж повільне.

У реальних умовах головна порада зводиться не до відсотків заряду, а до контролю температури. Запуск ресурсоємних ігор, перегляд відео у високій якості або перебування під прямим сонцем під час заряджання значно прискорюють знос. Кожен епізод перегріву поступово скорочує ресурс акумулятора.

Також варто пам'ятати, що заряджання смартфона від USB-порту ноутбука, хоч і здається зручним, зазвичай є повільним та неефективним. Воно може додатково навантажувати батарею самого ноутбука, особливо коли той працює автономно.

Попри збільшені акумулятори й розумні алгоритми живлення, навколо автономності й далі існує чимало міфів. Один із найпоширеніших — переконання, що постійне закриття застосунків у фоні суттєво подовжує час роботи. На практиці це майже не впливає на знос батареї та рідко дає помітну економію заряду.

Чому не варто заряджати смартфон від ноутбука?

Заряджати телефон або аксесуари від ноутбука здається зручним, але на практиці це повільно й неефективно. Обмеження USB-портів, особливості енергоспоживання та режими роботи ноутбуків роблять таку зарядку гіршою альтернативою звичайним адаптерам. USB-порти існують у багатьох версіях, але поширена думка, що будь-який USB працює однаково, є хибною. Якщо кабель під'єднався – це не означає, що пристрій заряджатиметься швидко й без проблем. Ноутбук не є павербанком і не може повноцінно замінити настінний зарядний пристрій.

Головна причина – низька потужність. Зарядка через ноутбук або стаціонарний комп'ютер зазвичай відбувається дуже повільно. Це залежить не від загального енергоспоживання ПК, а від того, скільки енергії здатен віддати конкретний USB-порт. У більшості випадків – небагато. До того ж поведінка зарядки змінюється, коли ноутбук переходить у режим сну або вимикається. Якщо він працює від батареї, живлення підключених пристроїв швидше розряджає акумулятор і скорочує час автономної роботи. У підсумку ви отримуєте неефективну зарядку гаджетів і водночас шкодите роботі самого ноутбука.