Помер легендарний "дід інтернету" науковець Девід Дж Фарбер

Американський комп'ютерний науковець Девід Дж. Фарбер зі США відійшов у небуття в суботу, 7 березня. Йому був 91 рік. За своє життя Фарбер був учасником ключових мережевих проєктів та наставником для низки піонерів інтернету.

Його запам'ятали як діда інтернету. Трагічну звістку про смерть науковця повідомили у The Wall Street Journal.

Що відомо про життя та смерть Девіда Дж. Фарбера?

Попри те, що науковець не винайшов окремих фундаментальних технологій інтернету, він відіграв ключову роль у його становленні через наставництво, організацію дослідницьких груп і згуртування талановитих людей навколо спільних проєктів.

У 1996 році президент Білл Клінтон офіційно назвав його "піонером інтернету". А прізвисько " дід інтернету" закріпилося за ним насамперед завдяки величезному впливу на наступні покоління інженерів. Серед його учнів та колег були, зокрема, Дейв Крокер (один із творців стандартів електронної пошти) та Пол Мокапетріс (автор системи доменних імен).

Освіту Фарбер отримав у Технологічному інституті Стівенса, де здобув ступінь бакалавра з інженерії та магістра з математики. У 1956 році він почав працювати в Bell Laboratories, де брав участь у створенні однієї з перших мов програмування для обробки рядків (йдеться про SNOBOL). До того ж тут він також познайомився з програмісткою Глорією Джумусіс, яка згодом стала його дружиною.

У 1970 році Фарбер перейшов в академічне середовище до Каліфорнійського університету в Ірвайні. Саме там його група реалізувала одну з перших у світі робочих розподілених комп'ютерних мереж, де кілька машин могли спільно вирішувати складні задачі.

Пізніше, вже в Університеті Делавера, він керував розробкою мереж CSNET та NSFNET – двох критично важливих проєктів, які з'єднали університети та дослідницькі центри США, а згодом стали основою для переходу до комерційного глобального Інтернету.

Протягом життя Фарбер викладав у кількох провідних університетах (Карнегі-Меллон, Пенсильванський університет та ін.), консультував великі компанії й урядові структури, виступав експертом у судових справах (зокрема в антимонопольному процесі проти Microsoft), а також протягом року обіймав посаду головного технологічного радника Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC).

На момент смерті він був професором Університету Кейо в Токіо і продовжував викладати. Остання його лекція відбулася 22 січня.

Фарбер також багато років вів легендарну розсилку Interesting People (I.P.), в якій ділився новинами, ідеями, дискусіями та прогнозами щодо технологій. Він особисто модерував список, запрошував нових учасників і публікував найцікавіші листи, роблячи розсилку одним із найвпливовіших майданчиків обміну думками в тех-спільноті.

