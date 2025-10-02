Як Джейн Гудолл вплинула на науку та збереження природи?

Джейн Гудолл померла природною смертю 1 жовтня 2025 року перебуваючи в Каліфорнії під час своїх наукових виступів. Народившись у Лондоні у 1934 році, вона з раннього дитинства мріяла про Африку та роботу з тваринами. Після закінчення секретарської школи, Гудолл вирушила до Кенії та зустріла видатного антрополога Луїса Лікі, який розгледів у ній потенціал для наукових відкриттів. У віці 26 років, без формальної вищої освіти, вона розпочала фундаментальні дослідження поведінки шимпанзе у природному середовищі в Гомбе, Танзанія, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Її методи роботи – близьке спостереження, надання імен замість номерів приматам, залучення емоцій та емпатії в науці – докорінно змінили підхід до вивчення тварин. Гудолл відкрила, що шимпанзе не лише використовують, а й створюють знаряддя праці, мають індивідуальні риси характеру, емоції, навички співпереживання і навіть здатність вести війну між групами. Її відкриття стерли традиційні межі між людиною і твариною, змусили науковий світ переглянути погляди на розум і емоційність тварин, пише ScienceAlert.

У цьому ролику 1960 року Джейн Гудолл розповідає, що шимпанзе виготовляють і використовують інструменти. Це вплинуло на наші уявлення про розвиток людського виду: відео

У 1977 році вона заснувала Інститут Джейн Гудолл, який швидко переріс у міжнародний рух захисту природи, що працює в понад 30 країнах . Головний фокус проєкту – молодіжне лідерство, освіта й вирішення глобальних екологічних проблем.

. Головний фокус проєкту – молодіжне лідерство, освіта й вирішення глобальних екологічних проблем. Її програма Roots & Shoots об’єднала тисячі молодих людей у понад 70 країнах, давши їм можливість реалізовувати проекти на користь довкілля та спільнот.

У своїй діяльності Гудолл підкреслювала важливість врахування людського чинника у збереженні природи: вона говорила, що змінити майбутнє можливо лише через підвищення рівня життя для більшості людей і скорочення надмірного споживання ресурсів багатими країнами. Гудолл невтомно подорожувала, виступала на світових майданчиках, надихала молодь своїм прикладом та вірою у силу людського розуму й непохитного духу.

За життя вона отримала титул Дами Ордену Британської імперії, була Посланницею миру ООН і лауреаткою найпрестижніших міжнародних нагород. Її дослідження у Гомбе стали найдовшим польовим проєктом із вивчення диких тварин у природі, вони продовжують надихати нові покоління науковців та природоохоронців.

Джейн Гудолл назавжди залишиться прикладом того, як одна людина здатна змінити світ – через науку, емпатію, освіту і віру в краще майбутнє.